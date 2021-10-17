Овсяная каша на завтрак снизит риск развития инфаркта и инсульта

Медики назвали кашу, которая поможет предотвратить наступление инсульта или же инфаркта. По их словам, на завтрак необходимо есть овсянку.

Овсяная каша поможет нормализовать уровень холестерина в крови. Если этот показатель повышен, то увеличивается риск наступления инсульта или же инфаркта. Узнать об этом поможет специальный анализ. Чтобы привести показатель в норму, необходимо изменить ежедневный рацион. В нем ключевое место занимает завтрак.

Утром рекомендуется на выбор потреблять несколько продуктов, чтобы активизировать пищеварительную систему и не переедать в течение дня. В частности, нужно есть натуральную овсяную кашу. В ней содержатся пищевые волокна, которые помогают в выведении плохого холестерина. Медики советуют варить овсянку на миндальном молоке, поскольку в данном продукте присутствуют мононенасыщенные жирные кислоты.

Еще одним полезным продуктом считается авокадо. Всего один фрукт в день снижает уровень плохого холестерина. Медики предлагают использовать мякоть продукта вместо сливочного масла. В качестве основы следует использовать цельнозерновой хлеб.

Тем, кто любит яичницу, нужно почаще готовить ее без желтков. Также лучше на завтрак есть омлет с добавлением овощей и зелени, пишет портал iReactor.