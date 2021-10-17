 

«Я – гражданка Украины»: Наталья Поклонская отказалась ехать послом в Кабо-Верде

17.10.2021, 9:11, Разное
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Депутат Госдумы VII созыва Наталья Поклонская ответила отказом на указ президента РФ Владимира Путина о назначении её чрезвычайным и полномочным послом в Республике Кабо-Верде. Как заметила чиновница, она является гражданкой Украины и не может представлять иностранное государство на дипломатической работе.

«Вы только посмотрите, что творится. Ухудшается жизнь простых россиян, увеличиваются цены, повышается пенсионный возраст, а теперь уже репрессирует иностранных граждан. Хотя этого следовало ожидать после оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Ответственно заявляю, что я гражданка Украины и ни в какие Кабо-Верде не собираюсь. Даже не знаю, где это. А в Африку пусть Терешкову отправят», – написала Поклонская на своей странице в соцсети.

Поклонская добавила, что неоднократно дискриминировалась в России по национальному признаку.

«Я, как вам будет известно, представитель коренного народа Украины – крымских татар, и с момента оккупации так и не получила право оформить по российскому законодательству свой земельный участок, перешедший мне по наследству от предков. Я, как юрист, обещаю поднять в ближайшее время эту тему в ЕСПЧ», – резюмировала она.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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