 

Пьяная учительница побила двух второклассниц на Украине

17.10.2021, 9:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУчительница в Днепре в состоянии алкогольного опьянения ударила двух второклассниц, сообщила мама одной из учащихся класса.

«Вчера, со слов детей 2 «В» класса, и моей дочери в частности, учитель пила водку в течение рабочего дня, а к пятому уроку уже не могла разговаривать. Плюс к этому она ударила двух девочек по голове, якобы за то, что они писали не «там, где нужно», а на третью чуть не упала», – рассказала женщина в Facebook.

По ее словам, учителя уже уволили, но при этом в учебном заведении и раньше знали о проблемах преподавателя с алкоголем, так как именно по этой причине она потеряла место работы в предыдущей школе.

Мать девочки утверждает, что администрация учебного заведения скрывала пагубную привычку учителя из-за нехватки педагогических кадров в городе.

Ранее новосибирская ученица отсудила у школы 15 тыс. рублей компенсации за моральный вред после драки в шестом классе. Она сама изучила законы и подала иск с требованием привлечь соответчиками всех причастных педагогов.



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