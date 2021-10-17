В РФ предложили запретить остановку на «островках безопасности»

МВД и Минтранс РФ предложили запретить остановку и движение транспортных средств на так называемых «островках безопасности», следует из проекта постановления правительства.

«Дополнить абзацем следующего содержания: (Остановка запрещается) на островках направляющих и островках безопасности», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Как отметили министерствах, для обеспечения видимости на «островках безопасности» приходится размещать бетонные блоки – они ухудшают облик города и снижают безопасность движения, особенно ночью или зимой.

«Внесение изменений в ПДД в части исключения движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности улучшит видимость транспортных средств и обеспечит повышение безопасности дорожного движения на пересечениях и пешеходных переходах», – указывается в проекте постановления.

Ранее Минтранс и МВД предложили ввести в оборот дорожные знаки для автобусов, обозначения мест зарядки электромобилей и новую пешеходную дорожную разметку.