Учёные выяснили, что многократное заваривание чайных пакетиков повышает интеллект

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17.10.2021, 8:51, Разное
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Учёные института Бен-Гуриона (Хайфа) обнаружили положительную корреляцию между числом завариваний чайных пакетиков и уровнем интеллекта. По мнению профессора Натана Голдмана, после трех завариваний в пакете образуются вещества, благотворно влияющие на мозг.

Учёные обнаружили, что чай после третьего заваривания начинает выделять рибоксин-альмердегидразу, вещество, которое отвечает за регуляцию мыслительных процессов человека. Таким образом, четвёртое и последующее заваривание позволяют получить напиток, укрепляющий работу центральной нервной системы. После публикации работы в журнале Food & Health у нового метода заваривания чая появилась много поклонников. Многие отмечают, что напиток достигает вершины своих вкусовых качеств на 5-6 заваривании.

«Мы с женой родились в СССР, а там такое экономное использование чая было скорее необходимостью, чем желанием оздоровиться. Но со временем мы стали замечать, что много раз использованный пакетик производит напиток гораздо вкуснее, чем в первый раз. Я потратил всю свою жизнь за изучение данного феномена, и вот, спустя 30 лет, наконец-то нашёл научное подтверждение своей теории. Теперь она поможет улучшить интеллект людей по всему миру», – считает автор открытия профессор Голдман.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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