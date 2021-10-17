Ford представила в Европе обновленное семейство Ford Focus

Американский бренд Ford сообщил о выходе в Европе новой версии Focus.

Известно, что автомобиль получил модернизированную внешность, а также гибридную силовую установку. Кроме того, транспортное средство обладает усовершенствованной трансмиссией. Предложенный экземпляр имеет стильный бампер, улучшенный капот, светодиодную оптику и новую решетку радиатора.

Гибридная система предполагает агрегаты на 125 и 155 л.с. мощности. Кроме того, модель приводится в движение семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В базовой комплектации Focus оснащается 1-литровым бензиновым двигателем с мощностью 100 и 125 л.с. Цена модели пока не озвучена до официального поступления в свободную продажу.