 

Mazda CX-3 получил спецверсию Super Edgy в Японии

17.10.2021, 8:46, Новости дня
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Новый кроссовер Mazda CX-3 вышел в продажу на Японском рынке, а также в остальных странах.

Вместе с тем автомобиль на данный момент перестали продавать на американском рынке. В свою очередь, для Японии предложили специальную версию Super Edgy, которая отличается решеткой радиатора и модернизированным салоном. Кроме того, модели применили черную крышу и затемненные стойки.

Распознать специальную версию Super Edgy можно по дополнительному защитному обвесу по всему периметру транспортного средства. Колесные диски соответствуют общему стилю, имея черный цвет. Пока остальные параметры автомобиля умалчиваются и будут сообщены позже. Минимальная цена кроссовера достигает 1,6 млн рублей в местной валюте.



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