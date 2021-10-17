 

Мужчину дважды пожизненно осудили за то, что он решил избавиться от жены с помощью змеи странным образом

17.10.2021, 8:32, Разное
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В Индии гражданина судили за убийство супруги. Теперь ему грозит 2 пожизненных строка.

Мужчина из Индии теперь будет до конца жизни сидеть в тюрьме. А причина этому – убийство. Мужчина бросил в кровать кобру, которая убила женщину смертельным ядом, сообщает BBC News.

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Этот случай произошёл в мае прошлого года. Сурадж хотел получить приданое молодой супруги, и подбросил в постель кобру. В это время девушка спала. Как оказалось, мужчина сделал не первую попытку – в прошлый раз он использовал гадюку, но тогда женщину спасли медики.

Мужчина всячески настаивал на том, что произошел несчастный случай, но родственники усопшей не верили ему и подали заявление в полицию, которая начала расследование. Родители не верили, что их дочь была случайно укушена змеями. В итоге парня взяли под стражу, после чего судили и признали виновным.

Недавно мы писали о мужчине, который почти 40 лет копал тоннель в пустыне и в один день пропал и стал богатым, а дверь оставил открытой



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