Ерофеев день: Традиции и приметы 17 октября

История

Апостол Павел обратил Иерофея в христианство, позже посвятил

его в сан епископа. По преданию, присутствовал при погребении Девы Марии. Иерофей

стал святым, когда принял смерть от рук язычников. Именно этот церковный

праздник связывают с наступлением холодов. Древние верили, что в этот день

леший уходит в спячку после шумных празднований.

Что нельзя делать 17 октября

Задаваясь вопросом о том, какой сегодня праздник, люди ищут

приметы и поверья, которые древние связывали с этим днем. Также не стоит

пренебрегать и ограничениями в Ерофеев день. Главный запрет в православный

праздник святого Ерофея – нельзя ходить в лес. Лесной дух может принести

несчастье и даже напасть на одинокого путника в чаще. Нельзя работать на чужой

территории, это сулит беды. Этот церковный праздник является одним из немногих,

в который категорически запрещено играть свадьбы. Брак, заключенный 17 октября обернется

скорым разводом. Нельзя ссориться и устраивать беспорядок. В этот церковный

праздник нельзя пускать в дом незнакомцев, а лучше вообще воздержаться от

встречи гостей.

Обычаи и приметы

17 октября 2021 года православные празднуют Ерофеев день.

Поверья, связанные с этим церковным праздником, сохранились с древних времен.