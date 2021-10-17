 

Ерофеев день: Традиции и приметы 17 октября

17.10.2021, 8:30, Разное
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История

Апостол Павел обратил Иерофея в христианство, позже посвятил
его в сан епископа. По преданию, присутствовал при погребении Девы Марии. Иерофей
стал святым, когда принял смерть от рук язычников. Именно этот церковный
праздник связывают с наступлением холодов. Древние верили, что в этот день
леший уходит в спячку после шумных празднований.

Что нельзя делать 17 октября

Задаваясь вопросом о том, какой сегодня праздник, люди ищут
приметы и поверья, которые древние связывали с этим днем. Также не стоит
пренебрегать и ограничениями в Ерофеев день. Главный запрет в православный
праздник святого Ерофея – нельзя ходить в лес. Лесной дух может принести
несчастье и даже напасть на одинокого путника в чаще. Нельзя работать на чужой
территории, это сулит беды. Этот церковный праздник является одним из немногих,
в который категорически запрещено играть свадьбы. Брак, заключенный 17 октября обернется
скорым разводом. Нельзя ссориться и устраивать беспорядок. В этот церковный
праздник нельзя пускать в дом незнакомцев, а лучше вообще воздержаться от
встречи гостей.

Обычаи и приметы

17 октября 2021 года православные празднуют Ерофеев день.
Поверья, связанные с этим церковным праздником, сохранились с древних времен.

  • Издревле считается, что именно 17 октября начинаются холода.
  • Ночные заморозки принесут зиму в ноябре.
  • Если провода на улице создают много шума – к несчастью.


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