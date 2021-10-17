 

«Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС

17.10.2021, 8:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСпускаемый аппарат пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, приземлился в Казахстане, сообщают информационные агентства.

К аппарату направились спасатели, передает ТАСС.

Роскосмос сообщает, что самочувствие Новицкого, Шипенко и Пересильд хорошее. Спускаемый аппарат «стоит вертикально и взят под охрану», передает РИА «Новости».

Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли.

Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.



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