«Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18»), на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, приземлился в Казахстане, сообщают информационные агентства.

К аппарату направились спасатели, передает ТАСС.

Роскосмос сообщает, что самочувствие Новицкого, Шипенко и Пересильд хорошее. Спускаемый аппарат «стоит вертикально и взят под охрану», передает РИА «Новости».

Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли.

Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.