 

В РФ предложили ввести новые дорожные знаки и пешеходную разметку

17.10.2021, 8:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинтранс и МВД РФ предлагают ввести в оборот дорожные знаки для автобусов, обозначения мест зарядки электромобилей и новую пешеходную дорожную разметку, следует из проекта постановления правительства.

В частности, предлагается ввести знак 3.34 «Движение автобусов запрещено», «принимая во внимание практику ограничения движения автобусов на территориях городов-организаторов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года». Отмечается, что знак не распространяется на движение маршрутных транспортных средств и школьных автобусов, передает РИА «Новости». 

Для водителей электромобилей предложено ввести специальную табличку, информирующую о местах зарядки. Кроме того, проект предусматривает введение новой дорожной разметки для обозначения диагонального пешеходного перехода.

С 2025 года в РФ может появиться знак ограничивающий движение машин с автоматическим управлением «Въезд беспилотникам запрещен». Проект находится на стадии обсуждения Минтранса, ГИБДД и рабочей группой «Автонет» Национальной технологической инициативы. 19 октября прототип знака будет представлен на международном Форуме инновационных транспортных технологий.

Ранее Министерство транспорта представило финальную редакцию поправок к правилам дорожного движения (ПДД), которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 км в час.



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