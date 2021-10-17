 

Рогозин оценил приземление киноэкипажа

17.10.2021, 8:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава Роскосмоса Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на твердую пятерку.

«Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно, с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку», – сказал глава Роскосмоса в эфире Первого канала. 

В пресс-службе Роскосмоса сообщили, что приземлившийся киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, а также космонавт Олег Новицкий чувствуют себя хорошо. 

«Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18» стоит вертикально и взят под охрану. Самочувствие экипажа хорошее», – говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

В Роскосмосе отметили, что актриса Юлия Пересильд чувствует себя прекрасно. Вместе с режиссером Климом Шипенко она провела в космосе 12 суток.

Ожидается, что киноэкипаж во вторник, 19 октября, даст свою первую пресс-конференцию после полета в космос.

Служба поисково-спасательного обеспечения помогла вернувшимся с Международной космической станции Пересильд, Шипенко и Новицкому покинуть спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18». Первым «Союз» традиционно покинул командир корабля Новицкий, так как его кресло находится посередине. Затем спасатели поочередно помогли выбраться режиссеру и актрисе.

«Друзья, я рад снова приветствовать всех с МКС! И сразу поздравляю Олега Новицкого, Клима и Юлию с успешным возвращением на Землю! Следили и переживали всем экипажем! А мне было очень приятно работать с вами все эти 12 дней. На МКС начинает работу 66 экспедиция. Будем на связи!», – написал космонавт Антон Шкаплеров в Twitter

Напомним, в 4.14 мск корабль «Союз МС-18» отстыковался от МКС. В 6.42 мск двигательная установка корабля включилась на торможение, после чего корабль разделился на отсеки, спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли. В 7.35 мск спускаемый аппарат корабля приземлился в степи Казахстана в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.



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