Cколько немцы заплатили Советскому Союзу?

Из Германии в СССР под лозунгом «Вcё на колеса!» вывозили всё подряд: от трусов до заводов. Но возместить советские потери немцы так и не смогли.

Горе побеждённым — в 1945 году Германии выставили ценник

Война закончилась, а эшелоны из Германии на востоке всё шли и шли вереницами. С весны 1945-го и до конца 1953-го немцы платили репарации. Еще на Ялтинской и Потсдамской конференциях союзников в 1945 г. лидеры антигитлеровской коалиции договорились, что сумма репараций, которые Германию заставят выплатить, составит 20 млрд долл. (в несколько раз меньше того, что Антанта требовала с Германии после Первой мировой). 10 млрд долл. приходились на долю СССР (правда, часть советской доли причиталась Польше). Впрочем, сумма в 20 млрд — довольно произвольная, далёкая от уровня нанесённого немцами ущерба и очень щедрая по отношению к побеждённым.

Однако она вполне соответствовала тем принципам, о которых договорились союзники: во-первых, расплата должна была лишь частично покрыть ущерб от войны, репарации следовали брать в натуральной форме (товарами и разным имуществом) и в посильных для немцев объёмах, чтобы не получить подъём реваншизма, как после Первой мировой. Репарации союзники должны были брать, используя свои зоны оккупации. Так как советская зона была небольшой, СССР полагалась ещё часть богатств западной зоны.

На деле и СССР, и западные союзники взяли больше, чем по 10 млрд. И речь не только о репарациях — личные трофеи солдат и офицеров вообще не поддаются исчислению, тащили всё барахло, что могли (часы и бельё, посуду и драгоценности, обувь и фотоаппараты, ковры и бритвы и т. п.), и чем выше ранг, тем больше. Г. К. Жуков вывозил всякое добро вагонами, так что его дача под Москвой потом походила на богатый особняк в Германии. «Трофейная лихорадка» захватила всех: от солдат до генералов, с пустыми руками (или в случае генералов — вагонами) не вернулся никто. Но это личные дела, не государственные.

А вот трофейные команды и Советская военная администрация в Германии сосредоточились на самом важном для восстановления экономики СССР: из восточной части бывшего Рейха начали вывозить заводы.

Великое переселение заводов

По данным историка М. И. Семиряги, за несколько лет, в течение которых СССР взимал репарации, было демонтировано и отправлено на Восток 2885 разных фабрик и заводов, 96 электростанций, около 340 тыс. различных станков, 200 тыс. электромоторов, различное научное и лабораторное оборудование (к примеру, телескопы из университетской обсерватории в Берлине), оборудование бассейнов, вагоны и паровозы, гражданские и военные корабли, техника для Центральной телефонной станции Москвы (прослужившая до 1980-х гг.). Было демонтировано также 1337 немецких предприятий в Польше, 206 в Австрии, 54 в Чехословакии и 11 в Венгрии. Всего получено 1 118 000 тыс. единиц оборудования.

Прежде всего, забирали заводы военного и смежного назначения: производства отравляющих веществ, синтетических материалов, химические и металлообрабатывающие заводы, вагоностроительные и ремонтные. Но прихватили и предприятия мирного назначения: машины для производства грампластинок, деревообрабатывающие и сыроваренные, шпагатные и крахмальные, ткацкие и цементные производства. Ещё несколько десятков заводов удалось получить из западной зоны, но далеко не всё, что планировалось, так как бывшие союзники всеми способами саботировали передачу советской доли репараций.

Огромную часть вывезенного так и не доставили в надлежащем состоянии, по пути многое было сломано, потеряно или украдено. Демонтированный в Йене прекрасный завод оптики Carl Zeiss, оказавшись в СССР без своих оставшихся в Германии специалистов, ещё долго приносил одни убытки.

Всего (включая Германию и её союзников) СССР полностью или частично демонтировал 4389 предприятий. Много это или мало? Как оценить значение вывоза промышленного оборудования для восстановления экономики Советского Союза? Если сравнивать с тем, что разрушили в СССР немцы (а это 32 тыс. предприятий), то репарации небольшие. Но если сравнить станочный парк СССР до войны и после, то мы получим несколько другую оценку. Вячеслав Молотов как-то назвал репарации «мелочью». «Государство-то колоссальное у нас, — говорил он, — […] эти репарации были на старом оборудовании, само оборудование устарело». Как считает М. И. Семиряга (сам служивший в Германии после войны), Молотов намеренно преуменьшал значение репараций. «Мелочью» они не были. В 1945 г. в СССР имелось 570−580 тыс. станков (до войны — 710), значительная часть — устаревшие и изношенные. Когда к ним добавили немецкие, в том же году парк составил уже 928 тыс. станков. Рост парка за счёт репараций продолжался до начала 1950-х гг.: сам СССР произвел в 1946—1950-е только 290 тыс. станков, но их число в 1951 г. достигло 1 млн 507 штук. Репарации даже позволяли выбирать: то, что для Советского Союза было устаревшим или лишним, отдали Китаю.

Так что репарации «натурой» обеспечили ускоренное восстановление СССР, обновление технической базы промышленности, рост производительности и успехи в военном и гражданском производстве. Особенно много оборудования из Германии было доставлено в разрушенную немцами Белоруссию. До сих пор можно в сети найти информацию, что на том или ином предприятии Белоруссии или России работает какой-то трофейный станок.

«Дранг нах Остен» после 1945: мебель, одежда, еда и металлы

Кроме техники в счёт репараций до 1954 г. вывозили огромное количество разных товаров текущего производства и имущества. Вот данные только за 1945 г.: 73,5 тыс. вагонов стройматериалов и всякого имущества, конфискованного просто из квартир (включая десятки тысяч роялей и пианино), 458 тыс. радиоприёмников, 188 тыс. ковров, 941 тыс. единиц мебели, 241 тыс. часов (как настенных, так и настольных), 6370 вагонов бумаги, 588 вагонов посуды (фарфора больше всего), 3,4 млн пар обуви, 1,2 млн пальто, 2,5 млн платьев, 4,6 млн единиц белья, 154 вагонов тканей и мехов, 24 вагона, наполненных музыкальными инструментами, 2 млн голов крупного рогатого скота и 206 тыс. лошадей; 2,3 млн т зерна, 1 млн т картофеля и овощей, 1 млн т жиров и сахара, 16 т табака, а также 20 млн л спирта и 186 вагонов вина. Отдали немцы также 447,7 тыс. т чёрного и цветного металла, 174,1 т драгметаллов, миллионы книг и сотни тысяч предметов искусства, турбины и двигатели ракет ФАУ-2 и уран, столь ценный для советских физиков и для создания атомной бомбы.

Подобные поставки делались и позже. Немецкие активы в Восточной Европе, множество патентов и прав тоже перешли к Советскому Союзу. В 1953 г. в ГДР произошло восстание, экономика на фоне экономического чуда в ФРГ выглядело бледно, и СССР принял решение: с 1 января 1954 г. прекратить взимать репарации. Точную сумму, которую удалось получить за счёт всех поставок, подсчитать невозможно. МИД ФРГ считает, что СССР вывез из ГДР в счёт репараций примерно на 15,8 млрд долл. (это около 400 современных млрд долл.). Некоторые оценки достигают 22 млрд долл.

Прямой ущерб, который нанесли немцы СССР, составил намного больше — около 128 млрд долл. (679 млрд руб.), а если считать и косвенный — 485 млрд. Немцы разрушили 1710 городов и ПГТ, 70 тыс. сёл и деревень. Так что репарации покрыли убытки лишь частично. СССР пострадал от войны больше других стран, но от раздела германского пирога выиграл не так уж и много, если сравнить с другими. Не меньше выиграли США (им достались лучшие заводы, немецкие учёные и патенты), а в денежном эквиваленте больше всех получил Израиль (до 60 млрд долл.). Различные спонсируемые ФРГ фонды до сих пор выплачивают евреям компенсации за холокост.

Компенсации Германии — это ещё не всё

Правда, помимо репараций были и другие способы компенсировать нанесённый ущерб. Во-первых, был использован научный потенциал Германии — создано около 200 научно-технических бюро, работавших на СССР, советские физики ездили в Германию для изучения местных достижений. Немецких учёных вывезли для работы на советскую территорию, к 1948 г. — 2370 немецких специалистов (плюс члены их семей) — ядерщики, ракетчики, химики, самолётостроители, оптики и т. д., многие работали до этого на Junkers, BMW, Siemens, Heinkel, Carl Zeiss… Большая часть вернулась домой в конце 1940-х, но некоторые оставались до 1958-го. В основном они работали на «оборонку». Как пишет Семиряга, «как голодные волки ищут добычу, мы везде искали конструкторов ФАУ, реактивных самолетов, тяжёлых танков», но забывали о «производстве для народа».

Во-вторых, в СССР до 1955 г. оставались военнопленные, которые внесли самый весомый после репараций вклад в восстановление разрушенного ими. До 1950 г., когда большая часть их ещё не вернулась в Германию, они потрудились на сумму около 50 млрд руб., то есть покрыли ещё 7,3% от прямого ущерба в 679 млрд руб. Пленные занимались строительством, работали в топливно-энергетической отрасли, в производстве стройматериалов, в металлургии и других отраслях.

К этому можно ещё добавить небольшие выплаты от Италии, Венгрии, Румынии и Финляндии. В полном объеме всё выплатили лишь финны (226 млн долл.). Кое-какие выплаты осуществляли и фонды ФРГ уже в начале 21-го века. Так, фонд «Память, ответственность и будущее» выплачивал с 2000-го по 2007-й компенсации остарбайтерам, 427 млн евро выплачено и России.

Всё это — репарации, труд пленных, компенсации фондов и т. д. — покрыло лишь небольшую часть материального ущерба, нанесённого немцами Советскому Союзу. На данный момент юридически вопрос репараций закрыт, новые компенсации производятся как жест доброй воли ФРГ. В последние годы новых компенсаций требовали греки (300 млрд долл.) — им немцы так и не вернули огромный принудительный кредит 1942 г., а также поляки (900 млрд долл.) — они считают, что тоже так и не получили своё. Шансов, что Германия заплатит грекам и полякам, почти нет, точно не в ближайшем будущем. От России новых требований о покрытии военного ущерба не поступало. Периодически немцы говорят о необходимости возврата более 1,3 млн редких и ценных книг и манускриптов, также более 250 тыс. музейных ценностей и 266 тыс. архивных дел. СССР возвращал некоторые вещи в ГДР, а в начале 2000-х кое-что вернула и Россия.