В Гаити похитили 17 миссионеров и членов их семей из США

Как минимум 17 христианских миссионеров и членов их семей из США похищены в субботу в Порт-о-Пренсе, сообщила служба безопасности Гаити.

New York Times пишет, что американцев похитила «банда», среди похищенных есть дети. Похищение произошло, когда люди покидали детский дом на автобусе, направлявшемся в аэропорт. Издание отмечает, что похищения в стране происходят часто, но все же захват такой большой группы американцев шокировал чиновников, передает РИА «Новости».

Agence France-Presse сообщает, что за похищение несет ответственность «вооруженная банда, которая в течение нескольких месяцев занимается кражами и похищениями людей в районе между Порт-о-Пренсом и границей с Доминиканской Республикой».

7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Прокуратура Гаити потребовала сделать премьер-министра страны Ариэля Анри обвиняемым по делу об организации убийства. Анри в ответ отстранил от должности прокурора Порт-о-Пренса.