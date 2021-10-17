 

В Гаити похитили 17 миссионеров и членов их семей из США

17.10.2021, 7:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКак минимум 17 христианских миссионеров и членов их семей из США похищены в субботу в Порт-о-Пренсе, сообщила служба безопасности Гаити.

New York Times пишет, что американцев похитила «банда», среди похищенных есть дети. Похищение произошло, когда люди покидали детский дом на автобусе, направлявшемся в аэропорт. Издание отмечает, что похищения в стране происходят часто, но все же захват такой большой группы американцев шокировал чиновников, передает РИА «Новости».

Agence France-Presse сообщает, что за похищение несет ответственность «вооруженная банда, которая в течение нескольких месяцев занимается кражами и похищениями людей в районе между Порт-о-Пренсом и границей с Доминиканской Республикой».

7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Прокуратура Гаити потребовала сделать премьер-министра страны Ариэля Анри обвиняемым по делу об организации убийства. Анри в ответ отстранил от должности прокурора Порт-о-Пренса.



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