Спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли

Спускаемый аппарат с возвращающимся на Землю с МКС экипажем в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вошел в плотные слои атмосферы Земли, сообщают информационные агентства

В 6.42 мск двигательная установка корабля «Союз МС-18» включилась на торможение. После этого корабль разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы. Командир экипажа Новицкий во время переговоров с Землей сообщил, что «на борту порядок». По его словам, он и другие члены экипажа чувствуют себя «довольно неплохо», передает РИА «Новости».

Напомним, в 4.14 мск корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») отстыковался от МКС. Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.