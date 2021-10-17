 

Спускаемый аппарат с «киноэкипажем» вошел в плотные слои атмосферы Земли

17.10.2021, 7:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСпускаемый аппарат с возвращающимся на Землю с МКС экипажем в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вошел в плотные слои атмосферы Земли, сообщают информационные агентства

В 6.42 мск двигательная установка корабля «Союз МС-18» включилась на торможение. После этого корабль разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы. Командир экипажа Новицкий во время переговоров с Землей сообщил, что «на борту порядок». По его словам, он и другие члены экипажа чувствуют себя «довольно неплохо», передает РИА «Новости».

Напомним, в 4.14 мск корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») отстыковался от МКС. Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.



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