Вице-премьер Григоренко призвал к пиару Курил

Туризм на Курильских островах «достаточно специфический», требуется пиар, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Григоренко указал, что «в этом особенность» местного туризма. По его словам, на Курильских островах есть «много ярких по содержанию мест». Он считает, что для «развития туризма нужно немного логистики, инфраструктуры, пиара, потому что о многих местах неизвестно широкой публике».

Он сказал, что обсудил эту тему с местными властями. Григоренко прибыл на Итуруп, чтобы провести проверку исполнения поручений главы российского правительства Михаила Мишустина, передает РИА «Новости».

Напомним, Токио выразил Москве протест в связи с поездкой заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на остров Итуруп. В рабочем графике вице-премьеров два региона: Хабаровский край и Сахалинская область. Особое внимание во время поездки они уделят социальным объектам.