 

Мужчина заехал на заправку и разбогател так, что больше может не работать, но узнал он об этом только через 2 недели

17.10.2021, 6:44, Разное
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Мужчина, проживающий в Нью-Йорке, приобрел на заправочной станции лотерейный билет и выиграл крупную сумму. Однако узнал об этом спустя полмесяца, рассказывает издание Courier-Tribune.

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Грегори Уоррен, работающий механиком, проезжал мимо заправки и решил заправиться. На заправке парень решил проверить удачу и купил лотерейный билет. Однако вспомнил о нем только через две недели.

Он решил проверить итоги, и, как оказалось, он может получить около $400 000.

«Я раньше очень редко покупал подобные билеты, так как мало верил, что могу выиграть. В тот день мне действительно повезло», – говорит Грегори.

Когда парень приехал за выигрышем, он рассказал, что был весьма удивлен происходящему.

«У меня была бессонница, ведь я был счастлив и одновременно взволнован»

После того, как были выплачены все налоги, счастливчик забрал себе $139 000. Мужчина рассказа, куда потратит деньги.

«Я хочу открыть собственную компанию, которая будет предлагать услуги газонокосильщиков. У меня есть сын-школьник, и я мечтал о том, чтобы у нас был семейный бизнес. После того, как он закончит школу, он сможет работать в нашей компании», – объяснил американец.

А совсем недавно, мужчины купили старый банкомат и решили вскрыть его, а то что было внутри окупило их покупку в 6 раз.



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