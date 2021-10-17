«Зенит» проиграл второй матч РПЛ подряд

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) в Туле.

В составе «Арсенала» голами отличились Зурико Давиташвили (53-я минута) и Кингс Кангва (90). У «Зенита» отличился Артем Дзюба (88), передает ТАСС.

Кангва признан лучшим игроком матча.

У Дзюбы этот гол стал 100-м в составе петербургской команды.

Все игроки и судьи вышли в футболках, посвященных 95-летию первого вице-президента РФС и олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.

Ранее «Зенит» уступил «Сочи» со счетом 1:2. Клуб проиграл два матча подряд впервые с декабря 2018 года. Все же «Зенит» пока остается лидером в таблице РПЛ с 23 очками. Тульская команда занимает 12-е место с 12 очками.