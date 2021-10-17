Космонавт рассказал, что ждет киноэкипаж после возвращения на Землю

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17.10.2021, 6:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд за несколько месяцев до полета на МКС прошли серьезную подготовку, и неожиданностей после приземления для них не будет, сообщил космонавт Андрей Борисенко.

«Подготовка к полету занимает четыре-шесть месяцев, и в рамках этой подготовки они пробуют все: тренируются в центрифуге, понимают, что такое перегрузка. То есть на физическом уровне никаких сюрпризов не будет», – рассказал телеканалу 360 Борисенко.

Он добавил, что во время спуска человек испытывает перегрузки при входе в плотные слои атмосферы, она может достичь 4-4,5 единиц, тело в ходе полета наберет вес в четыре раза больше того, который на земле.

«Но с другой стороны, когда ты летишь в космос, ты должен понимать, что это нагрузки штатные, сильными их назвать нельзя», – отметил космонавт.

Он добавил, что киноэкипаж учили тому, что необходимо делать, потому можно только пожелать успешного спуска и штатной работы всех бортовых систем.

На земле восстановление организма может занять от восьми до 15 дней, срок реабилитации примерно равен времени, проведенному в космосе.

Напомним, посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября. Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано около 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд сейчас снимают художественный фильм о девушке-враче прямо на МКС. В съемках фильма примут участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.



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