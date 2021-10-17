 

Байден дал в разы меньше интервью, чем Трамп и Обама

17.10.2021, 6:26, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлава американского государства Джо Байден с момента вступления в должность президента США дал в разы меньше интервью, чем его предшественники Дональд Трамп и Барак Обама за тот же период, сообщают СМИ.

С января Байден дал лишь десять интервью в формате «один на один». За тот же срок у Трампа их было 50, у Обамы – свыше 110. Hill указывает, что недостаточное число подробных интервью Байдена «привлекло внимание даже демократов». Когда президенты не дают интервью, пишет издание, возникает предположение, что это вызвано неспособностью ответить на неудобные вопросы, передает РИА «Новости».

Как сообщил один из стратегов демократов, «отсутствие интервью означает, что используются не все средства коммуникации, которые есть в арсенале». Hill считает, что сам Байден «любит разговаривать с репортерами», но, «как известно, склонен к оплошностям». По версии издания, коронавирус «ограничил» его график, но некоторые сочли это благом.



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