 

Мнение: Нужно объяснять людям

17.10.2021, 6:22, Разное
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В Госдуме начали что-то подозревать на тему "успехов" в пропаганде вакцинации.

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой призвал объяснять гражданам необходимость вакцинации от коронавируса.
«Информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло. Это факт: у людей нет доверия к вакцине, на вопросы о том, почему бывают осложнения, почему вакцинированные всё равно могут заболеть, никто не отвечает», — написал он в Instagram.
Толстой отметил, что учёные и эксперты не смогли убедить граждан, а подход «мы сказали, а вы делайте» не работает. «Нужно объяснять людям, приводить доводы, а не пытаться заставить их просто поверить на слово. Только так мы сможем переломить недоверие граждан», — добавил политик.

https://russian.rt.com/russia/news/918260-gosudarstvo-informirovanie-grazhdane-koronavirus – цинк

Ну вот, к концу 2-го года эпидемии начали задаваться вопросом о том, кто же виноват – граждане, которые не доверяют государству в вопросах коронавируса или государственная пропаганда, которая не может граждан убедить в том, что вакцинация полезна (интересно, в чем еще она не убеждает граждан?)

Разумеется, аргументами "верьте мне" и "все кто не вакцинировался, те мудаки", тяжело было добиться иных результатов. В конце года, начали подсчитывать итоги вакцинации и достижения "коллективного иммунитета" и выяснили, что почему то желаемые показатели не достигаются. При этом процент "скептиков" оказался в разы выше обычного кол-ва противников прививок в стране.

Интересно, после таких признаний, в информационной компании по вакцинации и борьбе с коронавирусом наступят какие-то изменения или же после признания очевидных вещей, все будет идти по накатанной с теми же "чудесными" результатами?

Источник: Colonel Cassad



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