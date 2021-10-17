В столкновениях с защитниками сквота в Берлине пострадали почти 50 полицейских

Не менее 46 полицейских пострадали в ходе операции по выселению левых активистов из сквота – незаконно занятого заброшенного жилого помещения – в центре Берлина, сообщила полиция.

Двое из пострадавших полицейских «были вынуждены прекратить выполнение своих служебных обязанностей». Временно арестованы 76 человек, передает ТАСС.

Утром в пятницу полиция начала операцию по расселению сквота «Кепи». Полиция попыталась проникнуть в сквот, но правоохранителей забросали камнями и бутылками. Однако полиция все же смогла выгнать сквоттеров из здания. Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста против выселения сквоттеров. Сквоты в столице ФРГ появились после падения Берлинской стены в 1989 году. Сквот «Кепи» был захвачен левыми активистами в 1990 году.