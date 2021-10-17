 

Британского депутата зарезал сомалиец

17.10.2021, 5:32, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепутат британского парламента от Консервативной партии Дэвид Эймс скончался после нападения 25-летнего Али Харби Али, сообщили СМИ.

Напавший на депутата мужчина имеет сомалийское происхождение, прежде он не был известен службам безопасности. Расследование нападения ведет контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

В пятницу Эймс встречался с избирателями. Напавший на него мужчина вошел в приемную избирательного округа и нанес депутату несколько ударов ножом, от полученных ранений Эймс скончался. Напавшего на парламентария арестовали.



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