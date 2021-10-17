Мощность ГТС Украины сравнили с мощностью идущих в обход страны газопроводов

Мощность ГТС Украины составляет 145 млрд кубов газа, а суммарная мощность газопроводов, которые за последние 20 лет построили в обход Украины – 180 млрд кубов в год, сообщил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Мураев заявил, что 180 млрд кубов – «это то количество, которое потребляла Европа последние годы». «Я не знаю, у кого там страшный сон – декарбонизация, но на самом деле это мечта Газпрома и надежда Украины», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Бывший депутат подчеркнул, что «Европа будет отказываться от угля и потреблять газ», благодаря чему у украинской ГТС, «возможно, появится будущее».

Мураев отметил, что к нынешнему отопительному сезону Украине не хватает 4 млрд кубов газа, средств на них в бюджете нет. Он счел ситуацию с энергоресурсами в стране катастрофической. По словам Мураева, альтернативы российскому газу для Украины не существует.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что усиливать транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно, она изношена на 80% и может не выдержать. Однако все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.