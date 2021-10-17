Арестованы трое подозреваемых в конфликте на станции «Текстильщики»

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17.10.2021, 4:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАрестованы трое участников конфликта в московском метро, пристававших к девушке, сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении трех мужчин, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2021 года», – сообщила глава пресс-службы Людмила Нефедова ТАСС.

По ее словам, дело находится контроле надзорного ведомства.

Ранее по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Согласно данным следствия, 12 октября в вагоне метро, ехавшего от «Волгоградского проспекта» до «Текстильщиков», несколько агрессивных мужчин приставали к женщине. За нее вступились другие пассажиры, началась драка.

В ГСУ СК по Москве сообщали, что устроившие драку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики» трое дебоширов задержаны, им предъявлено обвинение.

 



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