 

Экс-глава Нафтогаза указал на ошибку украинских властей при закупках газа

17.10.2021, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКиевские власти допустили серьезную ошибку, не закупая газ весной по низким ценам, сообщил бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев.

Россия виновата в создании кризисной ситуации на европейском топливном рынке и в росте цен на газ, сообщил Коболев в интервью украинским СМИ, передает РИА «Новости».

«Была совершена большая ошибка <…> в мае и июне этого года, когда не был приобретен газ в украинских ПХГ. Когда он действительно стоил гораздо дешевле, чем те бешеные уровни, которые есть сейчас», – добавил экс-глава Нафтогаза.

Он добавил, что у Нафтогаза были возможности купить «шесть или более млрд кубометров в подземке» для их перепродажи в дальнейшем, это могло бы помочь стабилизировать цену.

В России, между тем, удивились желанию Украины продолжать покупать российский газа не напрямую, а через реверс, из-за чего страна платит на 20-30% дороже.

Цены на газ в Европе выросли до 1250 долларов за 1 тыс. кубометров. Вице-премьер РФ Александр Новак объяснял такие цены низкой заполненностью ПХГ.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как цены на газ ударят по всей мировой экономике, а также о том, как ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Subaru подвела итоги продаж в РФ за 2020 год

01.09 / Илларионов: До Навального “заболевали” Литвиненко, Ющенко, Скрипали и Кара-Мурза. Всех этих “заболевших” объединяет одно: они были врагами Путина

27.11 / Число сдаваемых на ОГЭ предметов могут сократить

25.12 / Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными для военных

12.07 / Украине нужны гарантии ЕС относительно энергетической безопасности – Зеленский

11.10 / TVE – кризис, спровоцированный пандемией, грозит довести Латинскую Америку до протестов и насилия

18.01 / Индия решила купить российские истребители МиГ-29 и Су-30МКИ

29.01 / СБУ решила не заводить дело на Корчевникова

09.12 / НАБУ задержало двух мужчин во время передачи взятки главе Госгеокадастра

08.08 / В полиции рассказали, где в Украине чаще всего нарушали карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика