 

Корабль «Ю. А. Гагарин» с «киноэкипажем» отстыковался от МКС

17.10.2021, 4:38, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с возвращающимся на Землю экипажем в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд отстыковался от МКС, сообщают информационные агентства.

В 23.41 мск 16 октября «киноэкипаж» перешел с МКС в «Союз», после чего переходные люки между модулем «Наука» и кораблем были закрыты. Экипаж «Союза» проверил герметичность люков, надел скафандры «Сокол-КВ-2», проверил их герметичность и разместился в спускаемом аппарате, передает РИА «Новости».

На 6.41 мск запланировано включение двигателя для сведения с орбиты. В 7.09 мск корабль должен разделиться на отсеки, а в 7.12 мск спускаемый аппарат войдет в атмосферу. Приземлиться экипаж должен в 7.35 мск.

Напомним, Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. Они посетили и американский сегмент. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.



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