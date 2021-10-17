Мнение: Достаточно быть вменяемым

Даня Кузьмичев об особенностях восприятия пароксизмов толерастии в США.

Достаточно быть вменяемым

Обыденные сегодня новости. В благословенной Вирджинии школьник-“трансгендер” насилует девчонок, в том числе и потому что ему можно в женские раздевалки и туалеты.

Школьный совет разводит руками, потому, что “ничего не было, так как в туалете камера не стоит”. Упс, МиТи дало сбой. Оказалось у трансов не неё резист, и Вайнштейн мог бы отмазатся просто надев юбку.

Какому ту белому цисгендерногму папаше, шумно возмутившемуся объективно творящейся хуйнёй, полиция намяла бока за “несанкционированный митинг” (дотянулся проклятый путин, видимо).

Транс однако оказался хитрым, но глупым. Посидев под домашним и переведясь в другую школу, тут же попытался уже и там ещё одну девчонку отсадомировать и отминетить. Но там, наконец, был за мужской половой хуй пойман и сел в предвариловку, подальше от девчачьих тубзиков.

“Больной безумный мир”, скажете вы? Ага. Социальная проблема старательно созданная, буквально на пустом месте? Так и есть.

Но кто же создал этот кризис? Ведь не определив источника проблемы, её не решить.

Релакс, гуд ситизен! Источник уже найден!

Во всем виноваты…. проклятые коммуняки! Ну, как всегда.)

Почитайте пендоские комменты к той же новости из Вирджинии. “Чертовы леваки извратили наше общество!” “Тут вам не Китай и замолчать проблему не удастся!” И так далее и тому подобное.

И, разумеется, все эти “левацкие” кадры были засланы в “Страну Свободных” из России (вот уж оплот коммунизма и левых идей!), Китая, или Марса, ведь он, как известно, красная планета.

Представить, что это очевидный кризис капиталистической системы и общества, что все кто творит на Западе хуйню по повесточке, плоть от плоти западного народонаселения, совершенно неприемлемо! Ведь тогда надо будет, рано или поздно признавать что Маркс был прав в своей критике капитализма дословно. А ведь “марксисты это как раз те кто за ЛГБТ”! Не сходится, видите? Шах и мат!

А что же в “Барнауле_Алтайский_Край”? У нас-то тут есть все необходимые прививки, хош от короны, хош от фашизма, хош от революции, а хош и от реднековского дебилизма… Есть ведь? Да?

Ага, как же! А бомбу в галоши не хотите?

Сайт с которого я взял (вполне добротно собранную) инфу по Вирджинии, прямо в теле этого материала кидает мне ссылочку на статью с вот таким охуенным заголовком и оформлением.

Согласитесь, тут даже текста статьи открывать не нужно, что бы вопросов к “социальному психологу” не осталось.

Да Ридус конечно помойка. Но что мало у нас таких информационных помоек? У нас их нехватка?

Мало что ли среди наших березок, в комментах граждан, которые не только орут о “оборзевших бабах” и “охуевших ниггерах”, но и не забывают добавить “вот что ваш совок делает!” Хватает.

При этом любопытное дело.

Стоит вам сказать, что: “Да вы ебанулись, раз начали выставлять “прогрессивным” явлением разрешение пубертатным мальчонкам шарахатся по женским раздевалкам и душевым (А ещё сегрегацию по расовому и половому признаку. Признание девиаций нормой. “Отмены” без каких либо подтверждений обвинений. Оценку квалификации по квотам. И т.п. и т.д.)!” И вот вы уже “тоталитарный совок” и противник прогрессивных буржуйских властей.

А стоит вам сказать, что: “Да вы охуели называть создателей всей этой несусветной хуйни, “марксистами”, “коммунистами” и “левыми!” И вот вам уже прилетает с обеих сторон конфликта! От первых за не понимание того что такое “Тру современный левый” (Это тот кто за геев, трансов, фемок и мусульман. Базу знать надо!) и от вторых, за то что будучи “совком” и “коммунякой” не хочешь признавать свою вину в том, что трансы по тубзикам хуйню творят. Повесточка и её последствия это же не результат бытия в буржуазном обществе, и осуществляется же она не на буржуйские капиталы. Вся эта хуйня творится же потому что “марксизм” и “Ленин бомбу подложил”.

Вот и получается херотень как на том мемчике с дерущимися школьниками где “ти коммунист”, “нет, ти коммунист”. Только посередине ещё стоишь ты такой охуевший и даже не всегда левый, и получаешь пиздюлей за свою неуместную в современном мире адекватность. И тут осталось за спинами пиздющих только прифотошопить моих буржуев, с “продолжайте в том же духе, идиоты”. И идиоты, как всегда, продолжат, конечно.

Потому что, все ещё есть только два класса пролетариат и буржуазия. Но в жабогадюкинге (в том числе и отечественных) “повесточников” с “консерваторами”, не смотря на все их “страшные противоречия”, все кто хороший, оказывается за буржуев, а все кто плохой за “тоталитарный совок”, “коммуняк”, “социалистов”, “левых”, “пролетарское быдло”, “марксисткое небыдло” и пр.

Я, естественно, (будучи, между прочим, левым) с этими ебанашками не согласен. Ни Трамп, условно говоря, не “коммунист”, ни Обама. А чтоб понимать что хуйня творится в обеих лагерях и не принимать её, марксистом быть не обязательно (это обязательно что бы понимать почему она творится и как её перестать), достаточно быть вменяемым.

А будучи вменяемым, вы уж там сами как ни будь сможете решить, отчего у неадекватов так популярны обвинения в коммунизме.)

(с) Даня Кузьмичев

http://blog.dahr.ru/?p=18119# – цинк

—