 

Главред «Комсомольской правды» объяснил, как Можейко попал в Белоруссию

17.10.2021, 3:44, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРаботник «КП в Беларуси» Геннадий Можейко, предположительно, был снят с рейса из Москвы в Варшаву, сообщил главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

«Мы ничего официального, никакой информации не имеем, о том, что он вот так вот вернулся в Белоруссию, сообщили его родители… К нему подошли на регистрации, сотрудники какой-то из спецслужб, какой-то, по версии Геннадия – это были российские», – сообщил Сунгоркин РИА «Новости».

Он добавил, что издание не может подтвердить эти данные, это лишь предположения.

«У нас есть предположения, неофициальные, никем не подтвержденные, что его остановили на регистрации рейса в Варшаву и ему было сказано, что он … нежелательная персона в Москве и он должен вернуться именно в Минск. Ну вот он и полетел, никакой официальной информации у нас нет», – сказал главред.

В «Комсомольской правде» сообщали о задержании журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. В незарегистрированном правозащитном центре «Весна» сообщили, что Можейко написал статью о застрелившем сотрудника КГБ Белоруссии, из-за этого материала, предположительно, заблокировали сайт «КП в Беларуси».

Тем временем министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. В МИД РФ отметили, что «речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии», а также призвали власти Белоруссии соблюдать права журналистов в республике.



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