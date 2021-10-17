Трампа обвинили в разрушении экосистемы песчаных дюн в Шотландии

СМИ опубликовали спутниковые изображения того, как на песчаных дюнах в Шотландии отразилось строительство поля для гольфа Дональдом Трампом, который тогда еще не занимал пост президента США.

Как пишет Business Insider, Трамп заявлял, что никакого ущерба дюнам нанесено не будет, но из-за его поля для гольфа «часть чрезвычайно чувствительной экосистемы» оказалась разрушена. Издание опубликовало сделанные компанией Maxar спутниковые снимки. Снимки сделаны с промежутком в более чем десять лет. Указывается, что на снимках 2010 года дюны еще в «нетронутом виде», а на снимках 2021 года представлена «разрушенная экосистема песчаных дюн», передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп приобрел участок в Шотландии в 2006 году, чтобы построить «лучшее в мире поле для гольфа». Поле открыли в Абердиншире в 2012 году. Американские СМИ не исключали, что после поражения на выборах Трамп может переехать в Шотландию, откуда родом его мать Мэри Трамп.