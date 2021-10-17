 

Трампа обвинили в разрушении экосистемы песчаных дюн в Шотландии

17.10.2021, 3:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСМИ опубликовали спутниковые изображения того, как на песчаных дюнах в Шотландии отразилось строительство поля для гольфа Дональдом Трампом, который тогда еще не занимал пост президента США.

Как пишет Business Insider, Трамп заявлял, что никакого ущерба дюнам нанесено не будет, но из-за его поля для гольфа «часть чрезвычайно чувствительной экосистемы» оказалась разрушена. Издание опубликовало сделанные компанией Maxar спутниковые снимки. Снимки сделаны с промежутком в более чем десять лет. Указывается, что на снимках 2010 года дюны еще в «нетронутом виде», а на снимках 2021 года представлена «разрушенная экосистема песчаных дюн», передает РИА «Новости».

Напомним, Трамп приобрел участок в Шотландии в 2006 году, чтобы построить «лучшее в мире поле для гольфа». Поле открыли в Абердиншире в 2012 году. Американские СМИ не исключали, что после поражения на выборах Трамп может переехать в Шотландию, откуда родом его мать Мэри Трамп.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Конгрессмены осудили Байдена за отказ от санкций против «Северного потока – 2»

20.06 / Украинские пограничники в аэропорту “Борисполь” нашли у иностранца бриллианты на 1 млн гривен

05.05 / Ницой объяснил нищету украинцев недостаточной декоммунизацией

10.07 / Лекарство от рака было создано из яда скорпиона

19.07 / Суд лишил экс-сенатора Королева водительских прав на один год

15.11 / Россия развернула в Степанакерте спецгруппу гуманитарного реагирования

27.08 / Путин о задержании вагнеровцев: Это операция спецслужб Украины и США

14.09 / В семи областях Украины назначили новых прокуроров

25.09 / Власти Москвы рекомендовали беременным соблюдать самоизоляцию

31.07 / FAZ – коронавирус, наводнение, забастовки — германские железные дороги оказываются на дне многомиллиардной долговой ямы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика