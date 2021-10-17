Гиперзвуковая ракета Китая «застала врасплох» разведку США

Для американской разведки стало неожиданностью испытание Китаем в августе гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерное оружие, сообщают СМИ.

Financial Times пишет, что Пекин показал «передовой космический потенциал», это «застало врасплох» разведку США. Хотя ракета не достигла заданной цели, прогресс Китая «в разработке гиперзвукового оружия» оказался «поразительным». Как пишет издание, китайцы продвинулись гораздо дальше, чем считали в США. По словам одного из источников, в Вашингтоне «понятия не имеют, как они это сделали».

Указывается, что ракета теоретически может пролететь над южным полюсом, что создало бы большую проблему для США, так как их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении. В Пентагоне заявили, что развитие военных возможностей Китая «усиливает напряженность в регионе и за его пределами». Посольство Китая в США отметило, что политика КНР всегда носила «оборонительный характер», передает РИА «Новости».