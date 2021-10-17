Мнение: В гостях у алжирской армии на границе с Ливией

Очень интересный репортаж от читателя "Рупора Тоталитарной Пропаганды", который не так давно побывал с командировкой в Алжире.

Занятные фото, множество деталей о северо-западной Африке и местных раскладах, интересные наблюдения.

В гостях у алжирской армии на границе с Ливией

В конце мая и начале июня во время командировки довелось нам посетить алжирский городок Айн-Аменас или Ин-Аменас (عين اميناس или ان اميناس) в 10 км от границы с Ливией. С местного туарегского наречия переводится как «радостный и довольный глаз верблюда, увидевшего посреди пустыни источник живительной воды». Находящийся на высоте в 500 метров над уровнем мирового океана Ин-Аменас считается одним из самых жарких мест Алжира с очень частыми песчаными бурями. Одно из мест на планете, куда до сих пор не добрался интернет, 3g у вас будет постоянно, только ни одну страницу не сможете загрузить. После одной из песчаных бурь мобильная связь напрочь отсутствовала 3 дня.

2) Аэропорт, откуда мы все полетим нашей группой.

3) Наш перелёт на самолёте с местечка Джанет, расположенного в 100 км от стыка границ Алжира, Ливии и Нигера, где располагался один из пунктом нашего постоянного местопребывания. Под нами автострада посреди пустыни Сахара, как видите на снимке, кругом горы, скалистые плато, которые в действительности занимают 70% площади пустыни, сами же классические барханы, окружённые ореолом романтизма в поэзии, только 30%.

4) Расстояние по прямой между Инаменасом и Джанетом 450 км, по автостраде 700 км, как местные мне говорили, поэтому в Алжире очень развито авиасообщение местными авиалиниями, которые связывают друг с другом райцентры зачастую с населением по 10,000 жителей. Между этими вышеназванными городами есть городок Иллизи тоже с населением в 12,000 человек. Если в России в европейской части расстояние между райцентрами составляет в среднем по 30-40 км, в Алжире удалённость друг от друга на обширной территории страны южнее Атласских гор потянет под 230 км в среднем.

Снабжение продуктами и товарами повседневного спроса осуществляется самолётами, в среднем на каждый алжирский райцентр приходится по 3 рейса в неделю с сообщением с городами на побережье Алжира. Алжир к северу (1/8 страны) и к югу от Атласских гор схож с Россией, только у нас Уральские горы делят Европейскую и Азиатскую части страны. Население этой североафриканской страны 43 миллиона, из которых только 3 миллиона будут жить в самой Сахаре. Самое тяжёлое время пришлось в 2021 году на апрель-май, когда в связи со Священным месяцем Рамадан снабжение именно продовольствием было сильно урезано и отсутствовало ещё 2 недели после конца поста. Для всех наших русскоязычным это было трудное время максимального терпения и выдержки.

5) Также стоит отметить, что Алжир занимает 10 место в мире по размеру территории, на африканском континенте – 1 позиция с 2006 года (после отделения Южного Судана от арабоязычной части страны со столицей в Хартуме). Есть арабоязычный север Алжира на побережье Средиземного моря, есть уже Чёрная Африка, начиная с Мали, Нигера, Чада, половины Мавритании, а есть огромная территория Сахары, которая в культурном плане будет "вещью в себе" с берберским культурным элементом (его покажу в последующих репортажах).

Обратите внимание на тень, отбрасываемую нашим самолётом.

6) Алжир в Африке является страной с самый высоким показателем Индекса Развития человеческого капитала (ИЧР), занимая 91 позицию на момент 2020 года (для сравнения Беларусь и Россия – 53 место, Украина – 74, из сопредельных арабских стран, у Туниса- 95 позиция, Египет – 116, Марокко- 121, Ливия – 105, опустившись с 57 в сравнении с 2007 годом, к примеру).

7)

Местоположение на карте Ин-Аменаса, где расположены крупные алжирские месторождения природного газа и центр производства сжиженного природного газа (СПГ), откуда по трубопроводам через Средиземное море эта североафриканская страна снабжает голубым топливом Южную Европу (Португалию, Испанию, Францию, Италию), тем самым, Россия и Алжир (плюс Норвегия) делят весь европейский газовый рынок.

Посмотришь лишний раз на политическую карту арабского Магриба и понимаешь, насколько регион кипит своей внутренней жизнью, о котором мировые СМИ не рассказывают, а зря. Попробую грубыми и резкими мазками обрисовать общую картину:

– "холодная война" между Алжиром и Марокко ведётся с 1970-х гг., сопровождающаяся гонкой вооружений, отсутствием дипломатических отношений, разорванным транспортным железнодорожным сообщением.

– война в Западной Сахаре, бывшей колонии Испании. После обретения независимости, марокканцы за счёт этой страны расширили свою береговую линию, взяв под контроль 2/3 Западной Сахары, оставшуюся треть контролирует организация Полисарио, она же Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-О́ро (Фронт ПОЛИСАРИО, от исп. Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro; сокращ. — POLISARIO, оно же и на французском языке – Front populaire de Libération de la Saguia el Hamra et du Rio de Oro, так как в регионе языки сильно перемешаны, в Магрибе получается "сборная солянка" различных говоров, впитавшей в себя магрибинский диалет- дариджу, лексику из испанского и французского языков, литературного арабского языка). Получалось так, что при уходе из региона Испания в 1975 году разделила Западную Сахару на 2 территории, принадлежавшие Марокко (северная половина) и Мавритании (юг), данное решение не принял сам фронт Освобождения Западной Сахары, который на протяжении 1960-х и 1 половины 1970-х гг. вёл вооружённую борьбу против метрополии. Получалось так, что даже не смотря на то, что фронт Полиссарио контролировал удалённые и засушливые пустынные территории, им удалось разгромить мавританскую армию и принудить их к капитуляции и отказу от боевых действий против САДР (Сахарской Арабской демократической республики), от имени которой ведёт свою борьбу фронта Полисарио. С 1980-х гг. в Западной Сахаре марокканскими колонистами была сооружена защитная стена от сил западносахарских повстанцев, вытеснив их в глубинные пограничные районы страны.

– Мавритания – последняя страна в мире, где ещё полуофициально сохраняется рабство, причём ситуация напоминает Россию после отмены крепостного права в 1861 году. Политическим решением их всех отпустили, но бывшие рабы оказались на грани голода, поэтому зачастую негласно сами же бывшие зависимые люди возвращаются к своим хозяевам.

– Мали, Ливия и Нигер – этим странам Алжир оказывает своеобразную гуманитарную помощь, обеспечивая работой за еду местных жителей, которые в Алжире трудятся, выполняя "чёрную работу" в основном в строительстве и обслуживающего персонала. На инфографиках по обеспечению электричеством Алжир имеет показатель в 98%, в сопредельных странах лишь 45%. По обеспеченности продовольствием Алжир вновь на уровне 98%, все южные соседи опять же на уровне 44% (оставшиеся 56% находятся на грани голода). Грамотность – 99% в Алжире, 45% в Мали и Нигере (в Ливии 90%).

Подчёркиваю, на истинность в последней инстанции не претендую, но отмечу, что заградительные валы есть в Западной Сахаре и между Алжиром и Марокко, со всеми же остальными странами региона – только официально очерченная граница на политических картах, в основном там никакого контроля нет, в глубинных районах Сахары все живут по местным законам, порядкам и обычаям, почти не контролируемым центральными властями.

Местный демотиватор Инаменаса.

8) На весну по пустынной части Алжира зачастую выпадают песчаные бури, называемые на алжирском диалекте – "сирокко" в странах Магриба. Конкретно в Ин-Анаменасе в приграничье с Ливией есть название на ливийском диалекте – قبلي (гыбли), в Алжире и Тунисе тоже своё наименование – شهيلي (щехили)

https://youtu.be/9O7ARUhlDJg?t=27

Не понимаю, почему видео не отображается в полноэкранном режиме, в общем, пройдите по ссылке тогда. Самолётик, на котором мы летели.

9) Взлётно-посадочная полоса с российскими вертолётами "Роствертол" из Ростова-на-Дону.

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11) Пережили 4 песчаные бури, 3 ночью, одну вот днём запечатлели.

12)

13) Сам город.

14) Мне как переводчику интересно показать такую особенность Алжира, как ярко выраженный алжирский диалект арабского, называемый дарижа. Так как эта страна была бывшей колонией Франции с 1830 года, колониальный период ярко отпечатался на местном разговорном языке, здесь часто в повседневном общении смешивают арабский литературный, множество берберских слов и французскую лексику.

К примеру, значение слова «хорошо», «прекрасно», «отлично» можно передать такими арабскими разговорными словами, как «мригля», «лябас» ( لا بأس, есть ещё и французское la bas – там) или французским эквивалентом «c’est bon» или d’accord. Взаимопереплетение, словно сиамские близнецы.

Приветствие на арабском здесь может быть «Bonjour алейкум», оно будет прекрасно понято местными.

15) Однажды для коллеги хотел посадить дикую розу в местном палисаднике, нужно было попросить цветочный горшочек, вместо арабского أصيص (асыс) довелось воспользоваться таким словом, как Pot (по) или Pot de fleurs

Домашние и пляжные тапочки, шлёпки будут вместе с классическим арабским شبشب также и claquette (при чём, мне на арабском написали даже изначально, уверяя, что именно алжирский арабский «клакэт»– كلاكيت) ,ещё именно алжирский вариант شنقلة «щэнкла» и بليغة «блига».

16) Монумент независимости Алжира в память борьбы за освобождение страны в войне за обретение суверенитета от Франции в 1954-1962 гг.

17) Вся техническая лексика в Алжире на французском. То есть, арабский эквивалент слова «молоток» شاكوش или مطرقة может не понадобиться, здесь уместно будет слово Marto (марто).

Пассатиж или плоскогубцы здесь будут через слово pince (говорят «пэнс»), ручка вместо арабского قلم الرصاص будет stylo

Комната опять же французским словом chambre (шомбра – даже пишут на алжирском диалекте – شومبرة )

Пепельница тут опять же французским cendrier (местные произносят sandriya) или طفاية (забавно, что это слово на литературном арабском будет означать «огнетушитель»).

Краска – peinture (пантюг) или арабским диалектным صبيغة (сби:га), впрочем, литературное слово دهان тоже поймут.

18) Турник вместо مقلد будет опять же barre fixe (барфикс)

Дерево вместо شجرة будет французским словом le bois (ле бва).

Самое оно, когда во фразах начинаешь с арабского слово, вслед за ним французский опять. К примеру, люковый ключ, он же бортовой ключ будет «Мифтах la trap» или cle trap. Хоть стой – хоть плачь или век живи-век учись.

Барабан в Алжире как музыкальный инструмент и в технике – tambour (тамбур) вместо «табля» на арабском литературном (слово "тамбур" в значении барабан и в испанском остался).

Салфетки вместо арабского منديل или منادل будет или

Serviette (сэрвьет) или «ладжат»

19) Любой чехол (для телефонов или футляр для очков) передаётся термином Incassable (инкасабль)

Рохля транспортировочная тележка – transpalette (трансполет)

Отправить сообщение или послать письмо будет أرسل message, то есть в одной фразе слова из 2 языков или porte message. Также и получить письмо – حصل على message или apporter message

Матрас на кровати – matelat (матла)

Эпично, когда курицу просишь местного привезти, приходится говорить «мясо курица» – ляхм poulet (пуле) вместо لحم الدجاجة

20) Сама пустыня вне города по дороге в место нашего расположения при алжирской армии.

21) Откройте вместо أفتح или فتح используется Ouvrir (увгиг)

Тряпка для протирания поверхностей ветошь – опять же французское chiffon (щифун)

Отвёртка вместо арабского مفك بؤاغي будет из французского tournevis (сами местные даже пишут его арабскими буквами طرنيفيس и произносится больше с арабской фонетикой – «турнифис»)

Ушные палочки – cotons-tiges (коттонтидж)

Слив воды – vodange de liquid вместо تفريغ السائل

Сломанный, неисправный будет en panne вместо арабского مقصور

Для лингвистов рай для исследований, заодно опыт диглоссии в лингвистике.

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26) Воинская часть и наши казармы, где мы жили в одинаковых бытовых условиях с местными. Водоснабжение было на 20 минут в день, за это время нам давалась возможность помыться, смыть унитаз, набрать несколько вёдер воды для бытовых нужд. Питание было 3 раза в день в 6 утра, в 12.30 дня и в 18.30 вечера вместе с солдатами. В начале второй недели забилась скважина с водой, после чего специально для нас подогнали цистерну, благодаря которой мы постоянно брали воду на наши нужды независимо от времени обеспечения водоснабжением. Напитки и соки по нашей просьбе постоянно приносили.

27) Вечерний марсианский закат.

28) На конец мая большой проблемой стало нашествие тараканов во всех помещениях части от столовой до наших домиков. Приходилось мне заранее постоянно местным напоминать перед приёмом пищи обрабатывать столовую дихлофосами, но далеко не всегда было успешно. Порой кашу рисовую с молоком наливаем, а между тарелок местные насекомые то и дело пробегают.

29) Импровизированная спортивная площадка для физической активности вечером. Меня как-раз коллега сфоткал на фоне незабываемого антуража. Стены также были возведены для предотвращения заползания скорпионов на территорию части.

30)

31) Ночь над Инаменасом.

32) Сама столовая. Завтрак. Просыпались мы в 5.30 по местному времени, в 6.00 завтракали, потом сразу за нами приходили местные, а мы трудились обычно до 10.30, позднее уже сами арабы отказывались работать из-за жары, самый пик которой пришёлся на конец мая. В тени температура была +45 градусов, даже в виде эксперимента взяли градусник и положили на бетон в тени. Деление закончилось на смертельной температуре для тела человека +42.

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35) Мой номер, где я жил. Французский язык там стал желательной необходимостью. Очень часто в бытовом плане вместо арабских слов местные подменяли французскими аналогами. Какой-нибудь парикмахер мог быть и арабским словом حَلاَّقٌ и coiffeur. Тот же пылесос aspirateur вместо مكنسة كهربائية. Загар в Алжире обозначается словом bronzage. Описывая нынешние реалии, связанные с пандемией, слово защитная маска вместе с арабским كمامة будет bavette obligatoire. В любом случае, всё новое полезно для жизни.

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37) Душевая.

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39) Внешний вид.

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44) Фотографии на память. Как мне написал Слава soullaway, однажды я стану старым, а Алжир я буду вспоминать. Буду вспоминать нашего водителя Мухаммада, по прозвищу "Мустащ" (усатый). В Алжире на местном диалекте опять же moustache взято с французского языка.

Из диалога с водителем Масудом. Кирилл, أنت maboul, типа, ты придурок.

Я его спрашиваю – maboul, это чей язык?

Он мне- алжирская дариджа (диалект местный).

Я ему в ответ: А ты Масуд кхабун قحبون (хитровыделанный).

На деле – это французское ругательство, ставшее частью арабского языка. Забавно, именно мальтийский язык стал единственным, который официально "отпустили" из семьи арабских диалектов, то есть это уже не регион Ближнего востока. yarowind не даст соврать, исходя из его путешествия на Мальту, там половина лексики из арабского, вторая половина – итальянский. Алжирский диалект по прежнему является частью арабской семьи, у него огромная доля именно французских слов.

45) С белорусским коллегой по работе на шасси МЗКТ.

46) Выполняем поручение начальства – смотрим мультик вместе с нашими водителями.

47) Возле алжирских армейских машин местной сборки на базе Toyota LandCruiser 70 (есть и на базе Мерседесов также).

48) С алжирским другом.

49) Настало время покидать Инаменас и возвращаться в место нашего постоянного пребывания. Аэропорт в этом городе.

50) Дизайн водонапорки понравился.

51) Транспортный самолёт Ил-76 алжирских авиалиний, на котором мы полетим.

52) Летим назад на юг Алжира на границе с Ливией и Нигером. Внизу словно мираж из воспоминаний о прошедшей рабочей поездки.

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За время командировки в Алжир от читателей несколькими переводами было получено почти 2300 рублей, спасибо вам большое, очень приятно, что этот журнал вам интересен.

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56)

https://kirill-moiseev.livejournal.com/256625.html – цинк

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