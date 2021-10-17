Мнение: Может быть, вам не понравится (с)

Только сегодня впервые увидал ЭТО – включил на Ютубе ненароком. Боже! Нет!!

К моему давнему грустному наблюдению, что “русские не умеют танцевать”. Но я не знал, что все настолько буквально!

Главное – что: сама песенка – супер, Полинка – моя давняя и нежная любовь, голос дивный, сама – красотка. Казалось бы – что еще нужно для счастья?

Так вот – она там ПЛЯШЕТ! Ей-богу. Пляшет, параллельно раздеваясь (интересный режиссерский ход). Бегает, как я понял, по холлам какой-то большой профсоюзной гостиницы – что ж, тоже находка. Я вначале благодушен (хотя гостиница напрягает). Секунд через 20 ощущаю какую-то странность во всем, “что-то не то”. По мере расширения “меланхолии” удивление растет, к середине уже одна мысль – это что, пародия?!

(да не, какая пародия – 25 млн. просмотров!)

А к концу – уже и слов нет, один только ужас и неловкость. Главное – ведь видно, что Полина бедная это всё – не с кондачка, она явно УЧИЛАСЬ, старалась, разучивала все эти балетные движения, наверно, семь потов сошло – и с нее, и с операторов, и с монтажеров… И сама она ведь – тоненькая, стройная, дивная! Отчего ж общее ощущение “коровы в балетной пачке”, каких-то колхозных прыжков – даже у меня, у человека, который в танцах вообще не разбирается?!!

Я все пытался найти аналог – нашел! Гагарина сплясала примерно так, как Олег Кашин спел. Тогда, на Болотной – птицей-выпью. Я тогда, к сожалению, стоял в толпе на Болотной, спастись от пения Кашина не представлялось возможным.

Кто убедил Полину сплясать? Какая сволочь?!