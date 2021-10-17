Депутаты постоянно получают угрозы убийством и изнасилованием

Британский парламентарий был убит на встрече с избирателями. Это произошло на фоне жестокой травли депутатов в соцсетях.



Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Убийство депутата британского парламента Дэвида Эймисса официально классифицировано как теракт. Расследование возглавляет контртеррористическое подразделение лондонской полиции при участии коллег из Специализированной оперативной группы по Восточному региону и полиции Эссекса. «Предварительное расследование выявило потенциальную мотивацию, связанную с исламистским экстремизмом», — говорится в заявлении лондонской столичной полиции.

69-летний Эймисс, депутат правящей консервативной партии с почти 40-летним стажем, был убит во время встречи с избирателями в методистской церкви своего округа в городе Лей-он-Си (графство Эссекс). Преступник вошел в здание церкви и нанес депутату несколько ножевых ранений. Парамедики не смогли помочь, парламентарий скончался на месте.

По предварительным данным, нападавший — 25-летний британец, выходец из Сомали, он находится под арестом. Обвинения пока не предъявлены.

По общему признанию жителей, Эймисс был отличным депутатом, «человеком народа» (man of the people), посвящавшим много времени помощи мигрантам и обездоленным. Он был известен, как коротко сформулировала «Нью-Йорк таймс», «обаятельной манерой выражения и жесткой линией в отношении брексита». Практикующий католик, он поддерживал консервативные ценности, отец пятерых детей (сына и четырех дочерей). В 2015 году был награжден званием рыцаря.

Полиция возле методистской церкви города Лей-он-Си, где произошло убийство Дэвида Эймисса. Фото: Hollie Adams / Getty Images

Обсуждается усиление мер по охране депутатов (обычно им не полагается охраны, когда они встречаются с избирателями в своих округах). Это второе убийство депутата, произошедшее при исполнении непосредственных обязанностей, — в 2016-м на фоне дебатов о брексите на одной из регулярных встреч с избирателями неонацистом была убита депутат лейбористов Джо Кокс. В 2010 году был тяжело ранен ножом Стивен Тиммс, еще один член парламента от лейбористов.

В 1970–1990-е годы угроза насилия, вызванная межконфессиональным конфликтом в Северной Ирландии, постоянно присутствовала в политике Великобритании, были убиты четыре члена парламента.

Британская пресса и социальные сети обсуждают смерть Эймисса в рамках все более ужесточающегося политического климата Великобритании и враждебной обстановки, с которой в последние годы сталкиваются члены парламента, включая оскорбления в социальных сетях и угрозы. В связи с расколом страны по отношению к брекситу разногласия дошли до разговоров на самом высоком уровне об «измене» и «предательстве».

Газета «Файнэншл таймс» приводит данные полиции о 678 преступлениях против членов парламента, зарегистрированных в период с 2016 (год референдума о Brexit) по 2020 год.

Среди них 582 — «злонамеренные сообщения», 46 случаев преследования и девять преступлений, связанных с терроризмом.

Для некоторых членов парламента угрозы убийством и изнасилованием стали обычным делом: ежедневный натиск агрессивных электронных писем сопровождается установкой в домах депутатов тревожных кнопок, а в некоторых случаях — и полицейской охраны. О многих подобных преступлениях не сообщается, уточняет газета.

Лидер лейбористской партии Кейр Стармер и премьер-министр Борис Джонсон прибыли, чтобы возложить цветы у места убийства депутата. Фото: John Keeble / Getty Images

В недавно изданных мемуарах Эймисса он писал, что угрозы сделали парламентариев менее доступными для избирателей и «изрядно испортили великую британскую традицию, когда народ открыто встречается с избранными политиками». Он дал своим мемуарам подзаголовок «Путеводитель выжившего в Вестминстере».

Похвалы в адрес Эймисса прозвучали из разных политических кругов. Премьер-министр страны Борис Джонсон и лидер оппозиции от лейбористов сэр Кейр Стармер в субботу вместе возложили цветы на место убийства. «В демократическом обществе политики должны быть доступны и открыты для контроля, но никто не заслуживает того, чтобы его жизнь оборвалась во время работы на благо своих избирателей и представления их интересов», — сказала Никола Стерджен, первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

—