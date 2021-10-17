 

Мнение: Траблшутинг +

17.10.2021, 3:18, Разное
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Дорогие друзья, участники курса “Психоалхимия. Траблшутинг”.

Из-за того, что платформа Вебинар нас с вами так подвела, мы поступим следующим образом.

Все, кто не успели пройти финальное испытание, смогут пройти его до 14 часов завтрашнего дня. Курс будет продлен.

Учитывая сбои в системе, я приняла следующее решение относительно подсчетов результатов.

Все участники, прошедшие 13 квестов и испытание, получат номерные сертификаты.

Кроме тех, кто не указал свою фамилию и имя полностью. Анонимным участникам я и за тестирования сертификаты не давала.

Все получившие сертификат получат скор в общей таблице как за сертификат на тестированиях.

Поэтому, пожалуйста, не расстраивайтесь. Просто проходите последний квест и постарайтесь все-таки получить удовольствие.

Источник: Эволюция



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