Мнение: Траблшутинг +

Дорогие друзья, участники курса “Психоалхимия. Траблшутинг”.

Из-за того, что платформа Вебинар нас с вами так подвела, мы поступим следующим образом.

Все, кто не успели пройти финальное испытание, смогут пройти его до 14 часов завтрашнего дня. Курс будет продлен.

Учитывая сбои в системе, я приняла следующее решение относительно подсчетов результатов.

Все участники, прошедшие 13 квестов и испытание, получат номерные сертификаты.

Кроме тех, кто не указал свою фамилию и имя полностью. Анонимным участникам я и за тестирования сертификаты не давала.

Все получившие сертификат получат скор в общей таблице как за сертификат на тестированиях.

Поэтому, пожалуйста, не расстраивайтесь. Просто проходите последний квест и постарайтесь все-таки получить удовольствие.