Мнение: Государство проиграло ©

Государство не смогло объяснить населению России, что необходимо прививаться от COVID-19, сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его мнению, ответственность за это лежит на ученых и экспертном сообществе.

«Пора сказать прямо: информационную кампанию по борьбе с коронавирусом и объяснению людям необходимости вакцинации государство проиграло… Считаю, что ученые и эксперты не смогли проявить себя в этом направлении: подход "мы сказали, а вы делайте" не работает»,— заявил господин Толстой в эфире канала НТВ (отрывок опубликован в Telegram-канале вице-спикера).

Люблю такое. Государство проиграло, но виноваты некие ученые и эксперты. А вся эта братия, которая терроризирует страну от имени государства, которая сделала все возможное непотребное со всеми нормативными документами, протоколами и правилами — это, простите, кто? Это вы и есть, государственные мужи. Вы создали в стране хаос и катастрофу, вы лжете, как только открываете рот, вы буквально стравливаете людей, загоняя их в бесконечный стресс. «У нас масочный!» – истошный вопль анапской бабки, запуганной вашим телевизором — это кто, эксперты или ученые довели человека до психоза? Вы уж уточните, пожалуйста.

Вице-спикер прекрасно понимает, что у преступлений, которые совершил режим под вывеской борьбы с «эпидемией», нет ни срока давности, ни минимального предела наказания. Спрашивать будут все равно и по высшей мере — даже если придется ждать десять, двадцать или пятьдесят лет. Как находят до сих пор девяностолетних палачей-нацистов и безо всякой жалости бросают в тюрьмы, настолько чудовищны были их преступления. Вице-спикер уже сейчас пытается подстелить соломку, переводя стрелки на второстепенных персонажей-исполнителей. Нет, ребята, вы все несете ответственность за гибель сотен тысяч людей в нашей стране. И все рано или поздно, но ответите. И прятаться за спинами неких ученых и экспертов — ну, это банальная трусость. Впрочем, если самый главный чуть что — сразу в кусты, то всех своих подручных и подельников он подбирал под себя. Таких же жалких и трусливых.

ПС. Кстати, сегодня – 75 лет со дня казни нацистских преступников в Нюрнберге. Знаковая дата.

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