 

Экстрадиция венесуэльского дипломата в США сорвала диалог Каракаса и оппозиции

17.10.2021, 2:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВласти Венесуэлы объявили о решении приостановить переговоры с оппозицией из-за экстрадиции из Кабо-Верде в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, сообщил председатель Национального ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

Делегация правительства Венесуэлы заявила, что «останавливает участие в столе диалога и переговорах». «Мы не прибудем на раунд переговоров, назначенный на завтра в 16 часов в Мехико, выражая глубокий протест против брутальной агрессии против человека, находящегося в статусе нашего делегата», – приводит слова Родригеса РИА «Новости» со ссылкой на VTV.

Министр связи и информации Венесуэлы Фредди Ньаньес назвал ситуацию с Саабом «тяжким нарушением прав человека» и «похищением», которое осуществило «правительство США при помощи властей Кабо-Верде». Каракас «возлагает ответственность за жизнь и здоровье Алекса Сааба на власти Кабо-Верде и правительство президента Байдена». Венесуэла «оставляет за собой суверенное право принять меры» в ответ на случившееся, передает ТАСС со ссылкой на Telesur.

Напомним, спецпосланника Венесуэлы в Африканском союзе задержали в Кабо-Верде в 2020 году по запросу США, когда он на частном самолете летел из Венесуэлы в Иран. Самолет приземлился в Кабо-Верде для дозаправки. 16 октября Сааба экстрадировали в США. СМИ сообщали, что он мог обладать сведениями о секретных договоренностях Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией, которые, по мнению США, затрагивают их интересы в регионе.

В середине сентября правительство Венесуэлы решило формально включить дипломата Алекса Сааба в состав переговорной делегации на встречах с оппозицией в Мехико. К тому моменту он более года находился в тюрьме Кабо-Верде. 



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