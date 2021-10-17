 

Ягудин случайно спровоцировал ссору с фанатами Медведевой

17.10.2021, 2:50, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОлимпийский чемпион, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин поругался в соцсетях с фанатами фигуристки Евгения Медведевой из-за ошибки в сообщении.

Ягудин опубликовал видео со съемок программы, сопроводив его комментарием: «Погнали. С нереальной красоткой Алиной Загитовой приглашаем вас к просмотрю серии. И прошу медвеботов покинуть страницу, спасибо», – пишет «Спорт-Экспресс».

Позднее Ягудин объяснил в Instagram, из-за чего произошел конфликт с поклонниками Медведевой. Олимпийский чемпион признал, что «случайно хейтеру Жени поставил аплодисменты, когда хотел ответить на комплимент другому пользователю». В результате ему «начали писать хейт» фанаты Медведевой, на который Ягудин и «отреагировал». 

«Вспылил. Только потом понял откуда хейт ко мне», – отметил он, добавив, что уже «старый», «дедушка инстаграма», поэтому «может не там кликать». Ягудин заявил: «Я не понял хейт ко мне со стороны поклонников Жени. Подумал очередные баталии непонятные между двумя лагерями. Я это не поддерживаю». 

Ягудину «прислали скрин, и объяснили», какому сообщению он случайно выразил поддержку. «Глупость. Недоразумение. Ерунда. Тупанул. Признаю. Прошу простить и понять. И #стопхейт», – сообщил он.

Напомним, звание чемпионки в женском одиночном катании на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане получила Алина Загитова. Двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой не хватило всего 1,31 балла до результата соотечественницы, и она стала обладательницей серебряной медали. Медведева и Загитова тренировались у Этери Тутберидзе, но после Олимпийских игр Медведева ушла от Тутберидзе, а в СМИ заговорили о конфликте между фигуристками, их поклонники часто устраивают ссоры в соцсетях. Медведева является участницей шоу «Ледниковый период». Она выступает в паре с тиктокером Даней Милохиным.



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