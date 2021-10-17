 

Мнение: Памятный знак в честь Арсена Павлова

17.10.2021, 2:46, Разное
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В Донецке вчера открыли https://anna-news.info/glava-dnr-otkryl-pamyatnyj-znak-v-chest-geroya-donbassa-arseniya-pavlova-v-donetske/ памятный знак Арсену Павлову вошедшему в историю как "Моторола".
Знак в форме гранитной плиты был установлен на площади имени Арсена Павлова к 5-й годовщине со дня убийства Павлова украинскими террористами.

Источник: Colonel Cassad



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