Мнение: Ненависть



Георгий Бовт.

Среди наших «людей в белых пальто» – интеллигентов, демократов, сторонников прогресса и прав человека– наступившая ковидная реальность понемногу выявляет особей со все более странным выражением лица – настоящих «ястребов». «Ястребами» раньше, в прежней жизни, обычно именовали всяких милитаристов и представителей военщины, которые рвались воевать и кидать бомбы; в общем, «ястребы» говорили, что не надо цацкаться с коммунистами и СССР – коммунистов надо всех пересажать, а Союз просто уничтожить. За это «прогрессивная общественность» (которую во многом Советский Союз и спонсировал) «ястребов» не любила и всячески чморила их в прессе за «негуманность».

Тем неожиданнее, что теперь такие же типажи появились и среди самой прогрессивной общественности; правда, до бомб их пока еще не допускают, поэтому их скорее надо называть «ковид-ястребы». Сейчас послушал одного такого по радиостанции «КовидФМ» (бывшая БизнесФМ) – аж чаем поперхнулся. И главное – кто бы это был?! Милейший Георгий Бовт! Всегда такой подтянутый, с иголочки, настоящий денди, характер нордический, рассудительный, в прошлом сотрудник «Коммерсанта», потом шеф-редактор газеты «Известия» (тоже в ее лучшие времена), в настоящий момент – в правлении «Партии Роста»… Словом, послужной список образцовый, хоть сейчас выдвигай главой всего демократического движения России.

И что? С этим ковидом буквально сорвался с катушек: второй год по радио и в прессе, везде где можно, требует одного – КАРАТЬ! В прошлом году заходился праведным гневом по адресу тех, кто позволяет себе ходить в приспущенных масках и не соблюдает дистанцию, а еще имеет подлость посещать какие бы то ни было общественные мероприятия; публично сожалел, что власть проявляет «мягкотелость» и не штрафует безмасочных паскудников «как в Европе». Начиная с этого года малость отвлекся от «масочного режима» и бросил все силы на пропаганду вакцинации, причем – принудительной. Накал его колонок все повышался, и вот сегодня я услышал уже практически Савонаролу: Бовт уже прямо призывает перестать церемониться с «уклонистами» и просто обрушить на них железный кулак репрессий! Ишь чего удумали, твари – уклоняться!

Бовт даже изобрел – знает, зараза, с кем имеет дело, угодливо подсказывает правящим бюрократам новый термин для «борьбы с антиваксерами» – Негативная Мотивация. Мол, уклонистов по всей стране надо подвергнуть Негативной Мотивации для прививания, опять же «как в Европе». И далее злорадно перечисляет стандартный набор – запретить им посещать общественные места, увольнять с работы, сделать «затруднительным» перемещение между регионами и т.п. При этом он, естественно, прекрасно понимает, что фактически призывает лишить элементарных прав МИЛЛИОНЫ, а точнее – десятки миллионов человек по всей стране.

В чем тут дело? Откуда такая холодная злоба у записного демократа, который как бы всю жизнь посвятил «борьбе за счастье народа»?

И Бовт такой не один, понятное дело. Сторонников Железной Рукой в очередной раз загнать соотечественников к счастью на вакцинацию – дофига. Недавно на ту же тему выступал Андрей Макаревич… Что с ними со всеми?

Думаю, ничего особенного. Конечно, если спросить самого Бовта, он ответит политкорректно – как он сам пишет в своих колонках: дело, дескать, в том, что он типа переживает «за распространение пандемии», действует «как неравнодушный человек», посетует, что народ «в плену мракобесия» и его надо из этого плена вырывать ради его же, народа, пользы – и т.п.

Но это все будут мотивировки. А какова глубинная мотивация? А мотивация простая – ненависть. Именно глубокая, затаенная, но тем не менее живая и жгучая ненависть прорывается таким образом – просто ковид в очередной раз поспособствовал срыванию всех и всяческих масок, проявил НУТРО.

Какая ненависть, к кому? Да вот к нему – к так называемому «простому народу». Тому самому, в любви к которому наша интеллигенция привыкла клясться утром, днем и вечером все последние пару веков. Это лицемерие настолько вросло в плоть и кровь данного сословия, что оно само в него свято поверило – несмотря на всю его нелепость.

Пора бы уже перестать придуриваться. В литературе (которую на 90% сама интеллигенция и пишет) огромное количество горестных примеров того, как неблагодарный народ не любит очкариков: они-то к нему всегда всей душой, жизнь кладут «за счастье народное» – а тот в ответ избивает, пинает, очки все норовит разбить, не ценит, издевается, в общем, ведет себя гнусно. В литературе положено изображать, что любой интеллигент, что твой христианский святой, принимает все поношения и обиды с кроткой улыбкой и даже на смертном одре только и думает, чем бы еще осчастливить неблагодарное стадо…

И совсем мало примеров в литературе обратного – ответной жгучей ненависти очкарика к тупому и неблагодарному быдлу. А ведь она есть. И всегда была. И наивно думать, что это ненависть бессильная – что, дескать, может сделать хилый очкарик плотной народной массе!

Может сделать, и еще как! Весь 20 век тому свидетельство. Только в 20 веке «прогрессивный слой» еще по инерции считал все-таки нужным придерживать маску ханжеской заботы и кроткого «всепрощения» в отношении «народа». Как говаривал Ларошфуко: «Лицемерие – дань, которую порок платит добродетели». Думаю, только уже в этом веке – буквально у нас на глазах (и ковид данный процесс знатно простимулировал) происходит перелом. Интеллигенции все труднее и труднее платить эту «дань» осточертевшей «любви к народу». Хочется уже наконец проорать – «Да какая любовь, к кому – к быдлу??» – и освободиться.

Нет никакой любви – есть ненависть к «недоумкам», с которыми все равно «бесполезно». Народ – это мракобесы, лодыри, хулиганы и гопники. Самое главное – нынешний интеллигент уже до такой степени «освободился», что он вообще, честно говоря, не понимает – а зачем этот народ вообще нужен?! Первый прорыв РЕАЛЬНОГО отношения был, на мой взгляд, в массовой оценке восставших ДНР/ЛНР: «даунбасы», «лугандония», «колорады» и т.п. То есть – люди с задержками психического развития, дикари из Африки, наконец – просто насекомые. ДРУГОЙ ВИД. Зачем Бовту заботиться о правах другого вида, он что, зоолог?

Ну и вот теперь – дальнейшее развитие темы. Официально лишить прав, не пускать в «приличные места», загнать в особые зоны – все это декларируется в открытую! Маски сброшены. И пока неназываемо, но красной нитью проходит в подтексте – «а вымрут – да и не страшно».

Понятно, что наиболее тупая часть читателей тут же завоет по прочтении, что типа «мы давно это говорили!», «они нас считают примитивными, потому что мы для них гои!», «это все евреи!» – в общем, станут все объяснять национальным принципом – «евреи изводят русский народ». Но нет. Это никакая не национальная – это именно социальная, сословная рознь. И она на самом деле куда более жуткая.

Конечно, самые «верхние», правящие слои – это никакие не интеллигенты. Но именно интеллигенция радостно увидела во всех этих «инструментах 21 века» – цифровизации, роботизации, «экономике знаний» и т.п. – долгожданный способ избавиться, наконец, от народа и от давно заколебавшей к нему «любви», сдать его в утиль и забыть о нем.

Конечно, это еще и признание своего исторического Поражения: современные интели как бы согласились, что усилия 200 лет пошли прахом, что народ не переделать, что он всегда будет ТАКОЙ… И вот это сознание «не смогли» – оно жжот, оно уязвляет, оно делает особенно безжалостными.

Интелям будет больно осознать, что в готовящемся Светлом Будущем «без народа» они, скорее всего, будут тоже не нужны. По крайней мере, Георгий Бовт этого точно не понимает.