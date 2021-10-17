Мнение: О московском бунте антваксеров

В Москве вспыхнул форменный «бунт» против власти. Столь же бессмысленный, сколь и беспощадный робкий.

Что ж, даже москвичи, которых сейчас многие называют иронически «терпилами», готовы терпеть лишь до определённого предела. Затем – тот самый русский бунт, пусть и на коленях. Причём триггером может стать, что угодно, хотя чаще – «последняя капля».

Сейчас вот «триггернуло» из-за вполне разумной меры, которую власти начали вводить в борьбе с новой волной CoVID-19. И антиваксеры, объединившись в толпу, прямо-таки взбунтовались.

Родители нескольких тысяч московских школьников пожаловались в Следственный комитет и прокуратуру на введение в школах обязательного тестирования на COVID-19 при помощи экспресс-тестов. Мол, такая процедура вне лабораторных условий ставит под угрозу жизнь и здоровье учеников. И вообще посягает на конституционные права граждан от мала до велика.

Несколькими днями ранее Департамент здравоохранения Москвы опубликовал приказ, где было определено десять столичных школ, в которых будет проводиться пилотный проект по обязательному тестированию учеников на #коронавирус. По итогам пилота подобная практика может быть распространена на все учебные заведения. Проводить тестирование школьников будут с помощью экспресс-тестов на антиген SARS-COV-2 компании «Рапид Био» (Rapid Bio), результат получается за 10 минут.

В принципе, мера вполне разумная. Во многих западных странах такое тестирование школьников уже давно является обязательным. Например, в немецких школах антиген-тесты на CoVID-19 делают уже много месяцев минимум по два раза в неделю. И эта система отлично работает. Хотя антиген-тест обладает меньшей чувствительностью, чем ПЦР-тест (на уровне 90-95%), зато результат виден сразу, что позволяет предотвращать распространение вируса по школе.

Но российские родители так не считают. По их мнению, опасность для здоровья учеников представляет не риск заражения всего класса от какого-нибудь заболевшего однокашника, а именно сама процедура взятия анализов. Хотя там всего лишь берётся мазок из носа обыкновенной ватной палочкой. К слову, в той же Германии такие тесты делают себе сами школьники, начиная с первого класса.

Однако родители уверены, что если кто-то посторонний полезет в нос к их ребёнку, то непременно причинит ему тяжёлую душевную и физическую травму. Хотя московский Депздрав предоставляет школам выбор и ничего не имеет против, если забор образцов будут проводить «законные представители» учеников перед началом уроков в специально отведённом помещении (а старшеклассникам разрешается проводить забор биоматериала самостоятельно). Но и на это у родителей находится контраргумент: даже если тестирование организовать в спортзале, обычно самом просторном школьном помещении, участников будет «слишком много», провести эту процедуру с соблюдением требований к социальной дистанции не получится, в результате всё это будет способствовать распространению инфекции. Как будто нахождение в классе больного ученика на протяжении всех уроков в течение для риск распространения ковида уменьшит!

Наконец, как полагают мамочки – а против экспресс-тестирования на CoVID-19 выступают в основном они – из-за высокого числа ложноположительных результатов, на карантин будут необоснованно отправляться целые классы, что и здоровью детей не поможет, и усвоению школьной программы помешает. И тут опять можно обратиться к опыту Германии, где экспресс-тесты проводятся дважды в неделю, обычно по утрам перед уроками. Там, если у ученика тест вдруг оказался положительным, его родителям и родителям его соседа по парте звонят, чтобы они забрали детей домой. Ни целый класс, ни даже полкласса на карантин уже давно не высаживают. В том числе и потому, что массовый охват тестированием и своевременная изоляция «ковид-подозрительных» эффективно снижают распространение инфекции.

В Москве, кстати, положительный экспресс-тест – это не основание для изоляции, а повод для назначения ПЦР-теста, где точность превышает 99%. Там забор биоматериала уже должен проводить профессиональный медработник. При отрицательном исходе ПЦР ребёнок спокойно возвращается в школу.

«Из Германии новости о родительских протестах по поводу экспресс-тестирования смотрятся примерно как: “родители школьников пожаловались на использование бутилированной воды, а не жидкости из-под крана” или там “родители пожаловались, что аппендицит будут лечить при помощи скальпеля, а не таблеткой или травками“, – пожимает плечами профессиональный вирусолог Ирина Якутенко. – Тем более, что основное возмущение родителей вызвала не процедура, при которой делать тесты учащимся должны учителя, а сам факт, что их детей будут регулярно тестировать. Хотя при регулярном и повсеместном применении как раз эта система отлично работает, выявляя инфицированных на стадии, пока они ещё не заразили всех одноклассников».

Впрочем, как показывает общение с родителями-противниками массового тестирования, самое главное их возмущение связано немного с другим. «Если сегодня мы разрешим тестировать детей без разрешения родителей под страхом недопуска к учёбе в школе, то в результате мы придём к принудительной вакцинации детей, также без согласия их родителей через угрозу недопуска в школу», — пугает общественность руководитель так называемого общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова. У её инстаграм-аккаунта более 37 тыс. подписчиков.

Пока активисты-антиваксеры предлагают некое подобие «итальянской забастовки»: завалить школы заявлениями о несогласии с проведением их детям экспресс-тестов на CoVID-19, а правоохранительные органы – жалобами на самоуправство московских властей. Однако те ссылаются на постановление Правительства РФ, которым утверждён перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. С 2020 года ним отнесена и коронавирусная инфекция, соответственно в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки как раз таки посещение необследованным ребёнком здорового детского коллектива ставит под угрозу #здоровье учеников и работников образовательной организации. Так что, возможно, столичный Депздрав и не прогнётся.

Вообще же в Москве уже с начала текущего учебного года зафиксировано немалое число случаев, когда ребёнок «приносил» из школы CoVID-19 домой, в результате чего заболевала вся семья, причём взрослые – тяжело. Известны и несколько летальных исходов. Но это родителей-антиваксеров не пугает. А вот взятие мазка из носа ребёнка на ватную палочку заботит их намного больше, чем риск подхватить по-прежнему смертельно опасную «заразу».

Как думаете, почему?

Что реально стоит за страхами перед массовым экспресс-тестированием?

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