Глава ВСУ назвал «казацкую кровь» ключом к восстановлению суверенитета Украины

Украина сможет «восстановить суверенитет» с помощью «казацкой и повстанческой крови», сообщил главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный.

«Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед – к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории», – привел слова Залужного генштаб ВСУ, передает РИА «Новости».

Ранее заведующий отделом украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак заявил, что российские власти якобы ждут подходящего момента, чтобы сделать Украину частью России.