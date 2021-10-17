 

Глава ВСУ назвал «казацкую кровь» ключом к восстановлению суверенитета Украины

17.10.2021, 1:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыУкраина сможет «восстановить суверенитет» с помощью «казацкой и повстанческой крови», сообщил главнокомандующий вооруженными силами страны Валерий Залужный.

«Защитники и защитницы Украины восьмой год подряд сдерживают российскую агрессию. Мы стали надежным щитом Европы. Казацкая и повстанческая кровь в наших жилах ведет нас только вперед – к Победе… Мы обязательно восстановим государственный суверенитет Украины на всей ее территории», – привел слова Залужного генштаб ВСУ, передает РИА «Новости».

Ранее заведующий отделом украинского Национального института стратегических исследований Алексей Ижак заявил, что российские власти якобы ждут подходящего момента, чтобы сделать Украину частью России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / Новые компьютеры Apple начали запускать Windows

07.07 / Дело об убийстве ветерана в Калужской области передано в суд

15.08 / Главврача больницы во Владикавказе отправили под домашний арест после ЧП с кислородом

12.10 / Белорусская оппозиция стала финалистом премии Сахарова 2020 года

11.08 / Признавшийся в убийстве депутат Заксобрания Камчатки отправлен под домашний арест

16.02 / В Самаре представлен виртуальный тренажер для операторов БПЛА

11.09 / Тимановская подала документы на получение гражданства Польши

21.06 / Запасы воды в водохранилище под Ялтой превысили годовой запас

12.11 / Российские миротворцы приступили к контролю за прекращением огня в Карабахе

31.05 / В воскресенье в Украине от коронавируса прививали во всех регионах, кроме одного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика