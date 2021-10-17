 

В СК рассказали о погибших от отравления спиртом в Екатеринбурге

17.10.2021, 1:56, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСреди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге было 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник главы СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Шульга сообщил, что младшему из жертв было около 25–30 лет, самому старшему – 78, передает РИА «Новости».

Напомним, открыто уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержаны двое подозреваемых.



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