В СК рассказали о погибших от отравления спиртом в Екатеринбурге

Среди 18 погибших от отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге было 12 мужчин и шесть женщин, сообщил старший помощник главы СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Шульга сообщил, что младшему из жертв было около 25–30 лет, самому старшему – 78, передает РИА «Новости».

Напомним, открыто уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Задержаны двое подозреваемых.