Бастрыкин наградил медалями актеров сериала «Улицы разбитых фонарей»

Руководитель СК Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева, Анастасию Мельникову и Евгения Дятлова, которые исполнили роли Олега Соловца, Анастасии Абдуловой и Николая Дымова в сериале «Улицы разбитых фонарей», информирует ведомство.

Бастрыкин встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия. Встреча была приурочена к «прошедшему недавно профессиональному празднику одного из важнейших подразделений МВД России». Как сообщается на сайте СК, «почетными гостями также стали актеры, воплотившие на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска».

Бастрыкин наградил ветеранов медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Отмечается, что «указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты».