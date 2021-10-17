 

Бастрыкин наградил медалями актеров сериала «Улицы разбитых фонарей»

17.10.2021, 1:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыРуководитель СК Александр Бастрыкин наградил медалями актеров Александра Половцева, Анастасию Мельникову и Евгения Дятлова, которые исполнили роли Олега Соловца, Анастасии Абдуловой и Николая Дымова в сериале «Улицы разбитых фонарей», информирует ведомство.

Бастрыкин встретился в Санкт-Петербурге с ветеранами Ленинградского уголовного розыска и следствия. Встреча была приурочена к «прошедшему недавно профессиональному празднику одного из важнейших подразделений МВД России». Как сообщается на сайте СК, «почетными гостями также стали актеры, воплотившие на экране образ честных и отзывчивых сотрудников уголовного розыска».

Бастрыкин наградил ветеранов медалью «10 лет Следственному комитету Российской Федерации». Отмечается, что «указанной ведомственной медалью и памятными подарками были награждены присутствующие на мероприятии артисты».



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