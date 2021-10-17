Новые правила выезда детей за рубеж начали действовать в России

В РФ вступил в силу приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, сообщили в пресс-центре МВД.

В МВД сообщили, что с 17 октября вступает в силу приказ «Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ». При этом «ранее действующий приказ утрачивает силу», передает ТАСС.

Напомним, в начале октября МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию страны. В Общественной палате оценили новые правила, отметив, что они позволят упростить процедуру для опекунов.