 

Новые правила выезда детей за рубеж начали действовать в России

17.10.2021, 1:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ РФ вступил в силу приказ, утверждающий новый порядок выезда детей за границу, сообщили в пресс-центре МВД.

В МВД сообщили, что с 17 октября вступает в силу приказ «Об утверждении порядка подачи, отзыва, приема и учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина РФ». При этом «ранее действующий приказ утрачивает силу», передает ТАСС.

Напомним, в начале октября МВД утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж, в частности, теперь родители смогут указать, в какие конкретно страны и на какой период запрещают покидать территорию страны. В Общественной палате оценили новые правила, отметив, что они позволят упростить процедуру для опекунов.



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