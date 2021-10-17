Названа предполагаемая дата выписки Клинтона из больницы

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17.10.2021, 1:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБывший президент США Билл Клинтон, госпитализированный в Калифорнии с заражением крови, останется в больнице до воскресенья (по местному времени), сообщил его пресс-секретарь Анхель Уренья.

Уренья заверил, что «здоровье президента Клинтона отлично восстанавливалось». Однако бывший глава американского государства «останется на ночь в медицинском центре», чтобы «продолжить внутривенный курс антибиотиков перед ожидаемой выпиской завтра»,  передает РИА «Новости».

Как сообщил Уренья, у Клинтона замечательное настроение, он проводит время с семьей и друзьями, смотрит американский футбол. Экс-президент надеется скоро вернуться домой и благодарит всех за поддержку.

Напомним, СМИ сообщали, что у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая попала в кровеносную систему. Как отметил ведущий, заболевание было диагностировано на ранней стадии и организм пациента хорошо реагирует на терапию.



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