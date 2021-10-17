Мнение: Почему в России пьют?

Пришла трагическая весть о новой точке на карте России, где погибли люди, отравившиеся алкоголем, в котором, как и в Оренбургской области, обнаружен метанол. На этот раз беда нагрянула в Екатеринбург, где отравились и погибли 16 человек…

Сегодня днем про трагедию в Оренбургской области мне написала блогер angellara: «Работы нет, деньги по случаю и мало платят. Неужели не жаль эти недоступные деньги тратить на какое-то пойло, чтобы, так сказать, повеселить душу пьяным угаром? Нет, я таких "удовольствий" не понимаю и не хочу понимать. Как говорил мой маленький племянник в детском возрасте, а зачем дядьки пьют и морщатся? Не вкусная? А если вино невкусное, зачем они его пьют? Чтобы стать пьяными дураками? Тогда, уж лучше есть шоколад…» (отсюда).

Ответил, что люди, возможно, потому и пьют, что хотят забыться, и не видеть, какой вокруг беспросвет, почувствовать себя суперменами, которым море по колено, которым не нужны ни работа, ни деньги, ни семья, у которых вообще нет никаких проблем…

Власти пьющее население, похоже, тоже выгодно. Потому что пьющими легче управлять. Они не задают вопросов «кто виноват?» и «что делать»? Они живут «короткими перебежками» от бутылки до бутылки…

Может, я не прав? Может, это действительно загадка природы, аномальный парадокс России, почему «дядьки пьют и морщатся»? И почему не едят шоколад?

Фотография отсюда

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