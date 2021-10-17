Украина рассчитывает на транши МВФ, Еврокомиссии и Всемирного банка – Шмыгаль

“Нацбанк ожидает, что международные резервы превысят $30 млрд по итогам 2021 года. Значительных выплат по валютным долгам до конца года не предвидится. В то же время государство сможет пополнить резервы путем привлечения средств, в частности, от Международного валютного фонда, второго транша от Европейской комиссии и транша от Всемирного банка”, – написал он.

По данным Шмыгаля, “центральный и местные бюджеты полностью выполняются, а на едином казначейском счету достаточно средств, чтобы профинансировать все расходы государства и обеспечить макроэкономическую стабильность”.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/439917817575427

Контекст:

7 октября Национальный банк Украины сообщал, что золотовалютные резервы Украины сократились до $28,7 млрд (в эквиваленте). В частности, в сентябре международные резервы уменьшились на 9,2% в связи с прохождением периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

По состоянию на 1 сентября золотовалютные резервы Украины составляли $31,6 млрд.

По итогам 2020 года международные резервы Украины выросли на 15%, на 1 января 2021-го они составляли $29,133 млрд.

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