“Классный кейс”. Комаровский ответил на вопрос об успехах президентской каденции Зеленского

О том, какие успехи можно отметить за половину каденции главы государства, медика спросил журналист.

“Цифровизацию однозначно. Это министерство, мне кажется, что [министр цифровой трансформации Украины Михаил] Федоров однозначно на своем месте. Вот это классный кейс, все”, – ответил Комаровский.

Педиатр рассказал, что в свое время Зеленский предлагал ему должность министра, а позже – пойти в народные депутаты, но медик отказался.

“Я сказал – ни в каких депутатах нет смысла, зачем мне нужны депутаты? Я могу давать свои советы, поэтому мы сошлись на должности внештатного советника… О том, что я буду министром, говорили все, кроме меня. Я в министры не собирался”, – объяснил Комаровский.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли в Украине 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

По состоянию на осень 2021 года Зеленский остается лидером общественной поддержки. Согласно опросу, проведенному в сентябре Украинским институтом будущего, действующему главе государства доверяет 38% украинцев. На втором месте с 30% поддержки – экс-премьер Владимир Гройсман.

В июне в Минцифры заявляли, что до 2024 года планируют оцифровать 100% услуг в Украине.

—