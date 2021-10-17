Бывший заключенный попросил политическое убежище во Франции

Бывший заключенный саратовской тюремной больницы по имени Сергей С., который передал правозащитникам более 40 гигабайт видеофайлов с пытками заключенных, прилетел во Францию и попросил политическое убежище. Об этом сообщает телеграм-канал Gulagu.net.

Сергей С. в аэропорту Шарль-де-Голль. Фото: Gulagu.net

«Мы будем обращаться завтра в срочном порядке к властям Франции и просить защитить Сергея. Сам Сергей уже обратился к полиции аэропорта за помощью и началась первичная процедура для просителей политического убежища», — говорится в посте.

Программист Сергей С., находясь в тюремном заключении в саратовской больнице, сам подвергался пыткам и избиениям. Позже его «стали использовать как профессионала», и в течение пяти лет он имел доступ к компьютерам ФСИН и видеорегистраторам в штабе безопасности учреждения. Сергею С. удалось сохранить часть файлов, и он передал их правозащитникам после освобождения.

Gulagu.net опубликовал первое видео с пытками в начале октября. На нем двое мужчин в саратовской тюремной туберкулезной больнице №1 держат заключенного, привязанного к койке, в то время как третий гражданин засовывает ему обмотанную клейкой лентой швабру в анальное отверстие. На других записях видны сцены избиений и однополого изнасилования без презерватива.

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СК возбудил в общей сложности семь дел после публикаций о случаях применения насилия к осужденным в регионе. ФСИН уволила начальника ОТБ-1 Гаценко, его заместителя Сергея Салова, а также главу оперативного отдела майора внутренней службы Антона Бочкова и руководителя отдела безопасности подполковника внутренней службы Сергея Мальцева. Глава саратовского УФСИН Алексей Федотов подал в отставку.

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что совместно с Советом Федерации готовит законопроект, предусматривающий отдельное наказания за пытки в исправительных учреждениях. Она также отметила, что ФСИН оперативно реагирует на ее обращения по сообщениям о пытках в колониях в Саратове, Ярославле и Иркутске.

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